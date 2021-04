Calligaris migliora redditività e cash flow operativo

Calligaris Group chiude il 2020 con un Ebitda di 26 milioni di euro, in crescita del 6% sull’esercizio precedente malgrado gli effetti sul fatturato dovuti alla pandemia. Al buon risultato sulla redditività si aggiunge, inoltre, un netto miglioramento del Cash Flow operativo.

Il fatturato del gruppo è stato di 142 milioni di euro, con un pesante calo nel secondo trimestre che in parte è stato recuperato dall’ordinato della seconda metà dell’anno, circa il 15% in più rispetto al 2019. Da notare che la performance migliore tra le categorie merceologiche è stata sugli imbottiti che hanno chiuso il 2020 meglio dell’anno precedente, mentre il business del gruppo dedicato al contract è stato, ed è ancora, penalizzato dalle chiusure di hotels e ristoranti.

Nonostante le difficoltà, nel 2020 Calligaris Group non ha rallentato i progetti strategici di sviluppo definiti con il fondo Alpha, che ha rilevato la maggioranza del gruppo nel 2018: ha investito nella trasformazione digitale lanciando ad agosto 2020 il nuovo sito Calligaris con una piattaforma e-commerce diretta, ha aperto nuovi negozi diretti in Asia, Monaco e un monobrand Ditre Italia a Parigi, ha rivisto e presentato la nuova immagine del brand Connubia e sviluppato una nuova e completa gamma per l’outdoor che è stata lanciata questo mese di aprile ed ha finalizzato l’integrazione di Luceplan che era stata acquisita alla fine del 2019.

Il Gruppo ha anche continuato la ricerca di partners sinergici auspicando che qualche acquisizione si possa concretizzare nel 2021.

“Sono soddisfatto dei risultati ottenuti nel mio secondo anno di dirigenza”, spiega Stefano Rosa Uliana, Ceo di Calligaris Group da Settembre 2018. “Non è stato facile riuscire a gestire l’azienda durante questa crisi mondiale senza precedenti. Fortunatamente il settore del residenziale ha tenuto e ha parzialmente compensato le perdite nel settore contract che per noi significa prevalentemente hotel e ristoranti che sono quelli che più di tutti hanno sofferto le chiusure. Con il mio team siamo stati bravi a gestire l’emergenza e prendere le giuste decisioni che ci hanno portato a chiudere l’anno con dei risultati che ad aprile erano sicuramente impensabili. Ora dobbiamo guardare al 2021 e continuare con questa determinazione perché le difficoltà non sono finite ed al Covid si sono aggiunti i problemi con le materie prime. Malgrado tutto rimango positivo sul prossimo futuro ed i primi segnali positivi li abbiamo visti nel primo trimestre del 2021 che abbiamo chiuso in linea con il budget nonostante non avessimo previsto così tante e lunghe chiusure in mercati per noi chiave come UK, Francia e Germania”.

All’insegna del claim “My life, My style”, il brand Calligaris rinnova la sua intenzione di diventare non solo un produttore di pezzi d’arredo ma un vero e proprio partner per la realizzazione della propria casa dei sogni, capace di riflettere lo stile di ognuno. Perché la casa diventi sempre più il luogo dove rifugiarsi e sentirsi a proprio agio in qualsiasi occasione.

Pronto per nuova sfida è il brand Connubia, che ha da poco lanciato la sua prima linea di prodotti outdoor: una collezione dedicata a chi non sa rinunciare al colore neanche all’aria aperta!

Sempre pronto a soddisfare le esigenze dei più raffinati è il brand Ditre Italia, che come annuncia il suo payoff #designwear è diventato un vero e proprio Atelier in grado di proporre imbottiti personalizzati di grande qualità.

E, infine, l’ultima arrivata in termini temporali nel Gruppo: Luceplan. Un vero e proprio design-icon nel settore dell’illuminazione, che ha a catalogo veri e propri pezzi di storia del settore come la lampada Costanza e prodotti di ultima generazione con sofisticate applicazioni elettroniche e innovative soluzioni acustiche principalmente dedicate al settore contract. Un vero e proprio oggetto del desiderio per un pubblico esigente ed eterogeneo.

Calligaris è una società italiana fondata nel 1923 con sede a Manzano, controllata dal 2018 dal fondo di private equity Alpha, che si posiziona tra i leader del mercato globale dell’arredamento di gamma medio-alta. Nel 2020 nasce Calligaris Group a seguito delle acquisizioni di Ditre Italia e Luceplan. Oggi il Gruppo sviluppa, produce, assembla e distribuisce una vasta gamma di prodotti di arredamento, sedie, tavoli, divani, letti, mobili e luci decorative attraverso i quattro marchi: Calligaris, Connubia, Ditre Italia e Luceplan. Il 70% del fatturato del Gruppo deriva dalle esportazioni, grazie anche alla presenza diretta in Giappone, Francia, Regno Unito, Germania, Russia e negli Stati Uniti. Nel 2020 ha registrato un fatturato consolidato di circa 142 milioni di Euro.