La sede di Manzano della Calligaris s'illumina con il tricolore. Un messaggio di speranza per il futuro. "Siamo fieri del nostro Paese e lo vogliamo gridare a tutti!", si legge nel post su Facebook che illustra la foto. "A breve saremo completamente operativi e torneremo a esportare la nostra italianità nel mondo, con l’energia e la creatività di sempre. Come voi abbiamo impiegato questo tempo di attesa per pensare, riprogrammare, trovare nuovi strumenti e cercare nuove soluzioni. Non vediamo l’ora di condividere con voi tutte le novità in arrivo!".