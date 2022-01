Caltagirone recede dal patto sulle Generali

Caltagirone lascia il patto sulle Assicurazioni Generali. Lo hanno comunicato le società del gruppo dell’imprenditore romano alla finanziaria Delfin di Leonardo Del Vecchio e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.

Nella lettera il gruppo Caltagirone spiega che "ritiene oramai superata la funzione cui il patto era preordinato" e annuncia che presenterà una propria lista per il rinnovo del consiglio di amministrazione delle Generali. In pratica, Caltagirone non avrà più impegni di consultazione in vista dell'assemblea per il rinnovo del Cda.