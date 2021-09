Caltagirone torna a comprare azioni Generali

Francesco Gaetano Caltagirone riprende ad acquistare azioni Generali, pari allo 0,2%, e sale così dal 5,6 al 5,8% del capitale. Attraverso Finced ha rilevato, il 31 agosto, 1 milione di titoli del Leone a un prezzo medio di 17,1564 euro l'una, mentre tramite Mantegna87 l'imprenditore romano ha comprato 1,01 milioni di azioni a 17,3368 euro l'una l'1 settembre e altri 190.000 pezzi il giorno successivo a 17,3162 euro ciascuno.

Si tratta in tutto di circa 3,2 milioni di azioni per un esborso complessivo di circa 55 milioni. E' quanto emerge dalle comunicazioni sull'internal dealing.

La ripresa del rafforzamento nel capitale delle Generali, anche in vista della partita per il rinnovo del board, avviene in parallelo con l'ingresso e la crescita di Caltagirone nel capitale di Mediobanca, che è prima azionista della compagnia triestina, dove l'imprenditore è da tempo il primo socio privato, oltre che vicepresidente.