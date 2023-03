Cambia collegio sindacale alla CiviBank

Cambio della guardia nel Collegio Sindacale di CiviBank.

A presiedere l’organismo sarà l’alto atesino Massimo Biasin, attualmente sindaco effettivo di Sparkasse, che controlla la banca friulana con una quota del 79,1% del capitale sociale.

Biasin sarà affiancato da Claudia Longi, anche lei attualmente sindaco effettivo in Sparkasse, e dal friulano Ilario Modolo. Sindaci supplenti saranno Laura Galleran e Christian Pillon, che ricoprono le stesse funzioni in Sparkasse.

La lista con i loro nomi – ha saputo Telefriuli oggi a Udine – è stata depositata ieri da Sparkasse in vista dell’assemblea dei soci prevista in unica convocazione il prossimo 4 aprile.

Biasin prenderà il posto dell’attuale presidente del collegio sindacale, il triestino Pompeo Bosco. Del collegio presieduto da Bosco fanno parte l’udinese Gianluca Pico, il commercialista Massimo Miani, entrambi sindaci effettivi, e i sindaci supplenti Andrea Volpe e Chaiara Repetti.

Oltre alla lista dei sindaci Spakasse ha presentato anche le proposte per la nomina di tre consiglieri di amministrazione, già cooptati nel cda di CiviBank. Si tratta di Gerhard Brandstatter, Carlo Costa e Nicola Calabrò, rispettivamente presidente, vicepresidente, amministratore delegato e direttore generale di Sparkasse.