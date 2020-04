Cambiamento e innovazione per superare la crisi

Sette appuntamenti per altrettanti aspetti dell’organizzazione aziendale che, inevitabilmente, dovranno essere cambiati e rivisti alla luce dell’emergenza sanitaria da Covid-19. E’ questa, in sintesi, la nuova iniziativa di Confindustria Udine dal titolo “Come superare la crisi con cambiamento e innovazione” che l’Associazione promuoverà, attraverso un ciclo di webinar in programma da martedì 21 aprile a martedì 12 maggio, per aiutare le aziende a cambiare le loro abitudini ai tempi del Coronavirus e a riflettere sui principali assi che muteranno il volto del mondo del lavoro e il modo di fare business.

La crisi sanitaria ed economica che stiamo vivendo, infatti, segnerà un cambio di passo nel tradizionale modo di fare impresa e imporrà un nuovo approccio culturale al mondo del lavoro, dal manifatturiero al commercio, fino ai servizi. La serie di webinar cercherà, pertanto, di portare un contributo concreto affinchè le aziende friulane si facciano trovare pronte a questa sfida cruciale per il loro futuro.

Si comincerà martedì 21 aprile, alle 15, con il webinar dal titolo: “E-commerce: pronto a vendere on line?”. La situazione economica venutasi a creare a seguito della crisi sanitaria ha portato molte aziende a intraprendere la commercializzazione dei propri prodotti on line. Per riuscire a farsi conoscere attraverso Internet è però fondamentale sapere tutti i segreti e adottare gli accorgimenti necessari per vendere online a partire da come creare un e-commerce fino ad arrivare agli aspetti contrattuali, giuridici e fiscali legati alla normativa e-commerce. Interverranno: Matteo Pappalardo, ceo di Interlaced; Marcello Orsatti, consulente fiscale di Confindustria Udine; Alberto di Noia, ceo di Net Patrol, e l’avvocato Alessandro Pezzot, dello Studio legale Atman.

Questi, invece, i temi e le date degli altri sei appuntamenti in calendario: “Ripensare la sicurezza in azienda” (giovedì 23 aprile, ore 15); “Sviluppare il proprio business all’estero utilizzando nuove soluzioni” (martedì 28 aprile, ore 15); “Quanto stare tranquilli sulle proroghe ambientali?” (giovedì 30 aprile, ore 15); “Smart working: come gestire le risorse umane” (martedì 5 maggio, ore 15); “Strumenti finanziari regionali e nazionali a sostegno della liquidità delle imprese” (giovedì 7 maggio, ore 15) e “Smart working: trasformazione digitale” (martedì 12 maggio, ore 15).

La partecipazione ai webinar è gratuita ed è possibile registrarsi mediante la compilazione dei form di iscrizione al seguente link: www.confindustria.ud.it/convegni/. Saranno inviate, successivamente all’scrizione, le credenziali di accesso al webinar. Le adesioni saranno accettate fino a esaurimento delle connessioni disponibili. Per informazioni è possibile contattare l’indirizzo email: direzione@confindsutria.ud.it.