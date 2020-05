Camera di Commercio, riaprono gli uffici

Gli uffici della Camera di Commercio di Pordenone-Udine sono riaperti al pubblico ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, pur solo su appuntamento via mail e con modalità differenziate, e con l’applicazione di tutte le misure di distanziamento e sicurezza previste dalle norme. Nella cosiddetta Fase uno, la Camera era sempre rimasta operativa, pur in una modalità "da remoto" a garanzia della sicurezza di tutti e aperta agli utenti solo in alcune giornate, per i soli servizi strettamente essenziali.

Per poter accedere agli sportelli e ai locali della Camera, nelle due sedi cittadine, è obbligatorio indossare una mascherina o un’idonea protezione a copertura di naso e bocca, come disposto da ordinanza regionale 10 del 13 aprile, e il personale camerale è a disposizione per fornire informazioni, assicurare il rispetto delle distanze ed evitare assembramenti.

L’ufficio carburanti è aperto al pubblico solo per i residenti nei comuni capoluogo, solo il venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e solo su appuntamento via mail, mail a cui è possibile inviare anche richieste di informazioni sulle modalità per avviare pratiche “a distanza”. L’ufficio Commercio estero è invece aperto a ingresso libero negli stessi giorni e orari.

Tutti gli altri uffici sono contattabili sempre ai loro indirizzi mail, indicati sui siti internet delle due sedi, e sono aperti al pubblico, sempre e solo su appuntamento, nelle stesse giornate e orari.

La sede di Tolmezzo resta momentaneamente chiusa ma per informazioni è possibile scrivere a cciaapnud.tolmezzo@pnud.camcom.it

Sono diversi i servizi accessibili direttamente online, come evidenziato sui siti camerali, e sono numerose le attività di info-formazione, su temi come digitalizzazione dell’impresa o internazionalizzazione, che l’ente ha avviato da subito, e ora potenziato, in modalità webinar. Per contattare gli uffici di Promos Italia è sufficiente scrivere a udine@promositalia.camcom.it.

Il Call Center Registro Imprese, al numero 848 800 410, è attivo da lunedì a venerdì, festivi esclusi, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Il servizio è accessibile solo da rete fissa da tutto il territorio nazionale al costo di una telefonata a tariffa urbana Telecom. Altre informazioni di utilità: per la Dichiarazione Mud la scadenza è prorogata al 30 giugno 2020.

Per quanto riguarda poi l’esportazione di merci italiane, a seguito delle numerose segnalazioni di casi di restrizione alla circolazione, il Ministero degli Esteri si è attivato a tutela delle imprese, creando un indirizzo mail a cui è possibile segnalare eventuali difficoltà riscontrate: coronavirus.merci@esteri.it. La rete diplomatica e degli Uffici Ice all'estero si attiverà prontamente con le autorità locali per facilitare la risoluzione delle problematiche segnalate.

Per chiarimenti o informazioni è sempre possibile contattare l’ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp), ai numeri 0432 273543-273210 e via mail scrivendo a urp@ud.camcom.it.