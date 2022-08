Cancellazioni d’ufficio consultabili online

Per migliorare la qualità dei dati del Registro Imprese, la Camera di Commercio Pordenone-Udine, nel corso del 2022, si è fortemente concentrata sulle attività di cancellazione d’ufficio dal registro, intensificando l'attività già svolta nel corso degli anni precedenti. In quest’ottica, ha avviato diversi procedimenti massivi di cancellazione, sia nei confronti delle società di capitali in liquidazione, sia nei confronti delle imprese individuali e delle società di persone per le quali sussistono i presupposti di cancellazione ai sensi della normativa vigente.

Tutte le informazioni relative ai procedimenti avviati sono disponibili sul sito camerale www.pnud.camcom.it in una apposita sezione dedicata dove è possibile consultare gli elenchi delle imprese procedibili fino alla materiale cancellazione dell’impresa.