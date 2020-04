Cancelli aperti anche all'Electrolux di Porcia

Questa mattina all'alba è ripartita la produzione anche all'Electrolux di Porcia. Lo stabilimento pordenonese era stato al centro di un braccio di ferro tra proprietà e sindacati, che avevano chiesto di rimandare la ripresa. Alla fine, la Prefettura di Pordenone aveva acceso il semaforo verde e, da oggi, i cancelli si sono riaperti, dopo quasi un mese di cassa integrazione, per circa 300 lavoratori. Previsti turni ridotti, con rotazione degli ammortizzatori, anche per la prossima settimana.

Massima attenzione alle misure di sicurezza: all'ingresso dello stabilimento, specializzato nella produzione di lavatrici, kit di mascherine e guanti per tutti i dipendenti, oltre alla rilevazione della temperatura con termoscanner. Ridefiniti anche gli spazi, per consentire il mantenimento delle distanze.

La ripresa è stata promossa anche dalle rappresentanze sindacali, che hanno sottolineato come siano state rispettate tutte le idonee disposizioni per la sicurezza dei lavoratori, compresa anche l'organizzazione dei trasporti, con più autobus dedicati per consentire maggior distanziamento tra i passeggeri.