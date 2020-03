Cantieri edili, libertà per le imprese

"Piena soddisfazione per la circolare emessa dalla Regione in merito ai cantieri edili in periodo di Covid-19. Essa, infatti, non li blocca indistintamente, ma alle stazioni appaltanti che abbiano ricevuto finanziamenti pubblici dà la possibilità di sospendere i lavori su motivata richiesta dell’impresa. Nel caso in cui, cioè, sia l’impresa a verificare che non sussistono le condizioni per operare in sicurezza rispetto all’epidemia da Coronavirus".

Il presidente di Confartigianato Fvg, Graziano Tilatti, e i capi categoria Edili di Confapi Fvg, Denis Petrigh, e di Cna Fvg, Loris Tropina commentano così la circolare pubblicata dalla Regione riguardante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-29, sospensione delle attività in cantiere.

"È un provvedimento a tutela delle imprese – sottolineano –. Specifica perché, nelle condizioni attuali, possano sussistere le ‘circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte” e le “ragioni di necessità o di pubblico interesse” per la sospensione di un cantiere. In questo modo – aggiungono il presidente di Confartigianato Fvg e i capi categoria edili di Confapi Fvg e Cna Fvg – le imprese che ravvisino la necessità di sospendere i lavori per motivi di sicurezza legati al Covid 19 sono messe al riparo da ogni rivalsa".

"L’apprezzamento per l’atto della Regione è legato anche al fatto che la Direzione centrale dell’assessorato alle Infrastrutture e territorio «ha circostanziato le condizioni che possono mettere a rischio il lavoro in cantiere e ha allegato alla circolare i documenti che direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza devono sottoscrivere per dare corso all’interruzione dei lavori, consentendo quindi procedure chiare e uniformi su tutto il territorio", concludono Tilatti, Petrigh e Tropina.