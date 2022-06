Caos Mepa, la rabbia degli imprenditori

Non c’è pace per gli imprenditori, vessati dallo Stato da continue richieste di adempimenti. L’ultima novità riguarda i disservizi del portale Mepa - Acquisti in rete della pubblica amministrazione, gestito da Consip, a cui devono fare riferimento le imprese che operano con gli enti pubblici.

“I nostri associati - rileva il presidente regionale Cna Fvg Maurizio Meletti - lamentano enormi difficoltà nel portare a termine la fase di abilitazione prevista per il Mepa, il Mercato elettronico della Pubblica amministrazione. Un portale che negli anni è in continua evoluzione e presenta diverse criticità; oltre a dover rincorrere le svariate modifiche, infatti, gli imprenditori sono costretti a perdere tempo prezioso per risolvere inghippi tecnici. Motivo per cui le organizzazione datoriali come Cna spesso intervengono per supportare le imprese nelle diverse pratiche, sempre di più, che man mano viene richiesto di espletare”.

Altro che portale rinnovato, insomma, come Consip aveva annunciato nel gennaio scorso ad associazioni e imprese: da maggio è il caos. Un esempio: le imprese già iscritte per rimanere attive sul portale hanno dovuto effettuare l’abilitazione, incontrando grossi problemi tecnici. CNA aveva quindi chiesto una proroga, concessa. Ma dal 25 maggio, giorno di inaugurazione del nuovo portale, si susseguono i disservizi: “Ore e ore in attesa al telefono per parlare con il call center senza alcun risultato - denuncia Meletti -. E chi ci paga tutte queste ore perse? Non considerando le chance lavorative mancate e la perdita di appalti, in quanto le imprese non risultano presenti sul portale e non possono quindi venire invitate dalla P.A. Oltre il danno la beffa! Non può, lo Stato, pretendere continuamente sacrifici dalle imprese”.