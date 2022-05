Carnia Job Day 2022, si cercano cento figure professionali

Si terrà venerdì 27 maggio al Parco Tecnologico di Amaro, il Carnia Job Day, l’evento organizzato da Umana e Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Carnia Industrial Park, che permetterà a chi è in cerca di un'occupazione di cogliere le molte opportunità offerte dal territorio.

Sono 108 le figure professionali ricercate dalle 18 aziende che hanno aderito all’iniziativa e riguardano numerosi profili dell’Area Produzione e Logistica (operatori CNC, saldatori, addetti al taglio plasma, manutentori elettrici e meccanici, operai generici e specializzati, addetti al collaudo, attrezzisti e magazzinieri), dell’Area Tecnica (addetti al marketing, controller, geofisici, export area manager) e Impiegatizia (software engineer, direttore e addetto all’ufficio tecnico, impiegato regulatory medicale, project manager e direttore di stabilimento).

Ricco il programma degli appuntamenti dedicati al mondo del lavoro e della ricerca attiva. Studenti, famiglie e docenti, disoccupati e imprenditori potranno partecipare ad eventi aperti al pubblico, seminari e workshop. Inoltre, nel pomeriggio, le aziende aderenti all’iniziativa saranno impegnate nell’attività di recruiting di quei candidati che abbiano precedentemente inviato il proprio curriculum. Questo il link per candidarsi al recruiting o iscriversi a seminari e laboratori

Ad aprire la giornata, il seminario “Carnia, un mercato del lavoro con grandi opportunità” (dalle 9.30) con Nicola Manfren, direttore centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia Regione Friuli Venezia Giulia; il direttore di Carnia Industrial Park, Danilo Farinelli; Mario Barbieri, referente Relazioni Istituzionali dell’Area Relazioni Esterne di Umana; Carlos Corvino, responsabile Osservatorio Regionale Mercato e Politiche del Lavoro e Mauro Pascolini, professore Università di Udine. Seguirà poi l’incontro aperto al pubblico “Formazione specialistica ITS, apprendistato e competenze per il lavoro: lo sviluppo di domani nelle opportunità di oggi” (11-12.30).

“In un momento così incerto e complesso come quello in cui stiamo vivendo – spiega Mario Barbieri, referente Relazioni Istituzionali di Umana – per le aziende è difficile reperire nuove risorse. La transizione digitale, poi, sta rivoluzionando il panorama delle competenze digital che, insieme alle soft skill, sono sempre più richieste. Carnia Job Day nasce per rispondere a queste esigenze ed è il risultato dell’impegno di numerose persone sul territorio e di importanti sinergie fra pubblico e privato. Umana – continua Barbieri – e gli operatori del Servizio Imprese e dei Centri per l’Impiego della Regione Friuli Venezia Giulia, insieme a Carnia Industrial Park, hanno coinvolto le Amministrazioni Comunali, le Scuole, le Fondazioni ITS e gli attori sociali attorno a temi che sono fondamentali per l’immediato futuro come la ricerca di lavoro, il giusto matching fra candidato e impresa, il ruolo centrale della formazione tecnica superiore”.

Fra gli appuntamenti, dalle 10, i laboratori per studenti e disoccupati a cura di Umana e Regione FVG, nei quali i professionisti di Umana approfondiranno il tema dell’utilizzo dei nuovi media nella ricerca del lavoro con i workshop “LinkedIn – impara a valorizzare il tuo profilo” e “La tecnologia al servizio del colloquio di lavoro”. Alle 14 l’incontro riservato alle imprese dal titolo “Colazione di lavoro: mercato del lavoro e flessibilità dopo la pandemia”.