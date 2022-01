Caro bolletta, la montagna fa sistema

Si è tenuto a Tarvisio, nella sede dell’Idroelettrica Valcanale, l’azienda che gestisce ed eroga il servizio di energia elettrica in Val Canale, un incontro propedeutico a una tavola rotonda che si terrà a Resia, l’1 febbraio, alle 11. L’incontro anticipatorio di Tarvisio ha visto partecipare Gabriele Massarutto ed Enrico Massarutto, della Idroelettrica Valcanale, Marco Neopensi, amministratore delegato di Riel, la società di Tavagnacco che realizza e manutiene le linee elettriche, Sergio Buzzi di Esco Montagna, la società interamente partecipata dalla Comunità di Montagna della Carnia che si occupa della gestione di diversi impianti di teleriscaldamento, e i rappresentanti di alcune importanti realtà produttive locali come Eurolls e Beng, oltre alla sindaca di Resia, Anna Micelli.

Energia, tema caldissimo in queste settimane, sul quale la montagna friulana cerca di costruire una nuova collaborazione di sistema, a beneficio del territorio.

A fronte dell’impennata subita dalla bolletta, a causa soprattutto delle tensioni internazionali, produttori, distributori e gestori dell’energia prodotta in virtù delle risorse presenti in Friuli Venezia Giulia mettono, dunque, insieme intelligenze e capacità di collaborazione per verificare la possibilità di soluzioni innovative per contrastare costi destinati ancora a salire e migliorare il servizio sin qui proposto.