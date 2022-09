Caro bollette, 80.000 le famiglie in povertà energetica in Fvg

Potrebbero essere circa 80mila le famiglie del Friuli Venezia Giulia che non riescono a utilizzare con regolarità l’impianto di riscaldamento d’inverno, quello di raffrescamento d’estate e, a causa delle precarie condizioni economiche, non dispongono o utilizzano saltuariamente lavastoviglie, forno elettrico, lavatrice, asciugatrice, aspirapolvere, forno micro onde. La stima è dell’Ufficio studi Cgia, secondo il quale le persone in condizione di povertà energetica in regione potrebbero essere circa 170mila.

Più precisamente, la Cgia, elaborando dati del Rapporto Oipe 2020, le famiglie “energeticamente povere” in Friuli Venezia Giulia potrebbero essere tra un minimo di 56.000 e un massimo di 78.500, coinvolgendo da 120 mila a 169 mila persone. Dati preoccupanti soprattutto perché si riferiscono a un periodo ben precedente all’attuale choc energetico.

Sebbene il Fvg presenti un rischio medio-basso (al penultimo posto tra le 4 fasce individuate dall’Oipe), a livello territoriale la situazione più critica, in termini assoluti, si registra a Udine, dove i nuclei familiari in difficoltà sono stimati tra poco più di 24.000 fino a 34.000. Seguono Pordenone (da 13.000 circa a quasi 19.000), Trieste (quasi 12 mila fino a 16.650) e Gorizia (da 6.500 a poco più di 9.000).