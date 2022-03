Caro carburanti, Sos degli autotrasportatori

Autotrasportatori del Friuli Venezia Giulia uniti, con le rispettive associazioni di categoria, per chiedere ai parlamentari del Friuli Venezia Giulia di sostenere l’emendamento al decreto legge Energia, in corso di conversione alle Camere, che prevede per il 2022 il riconoscimento di un contributo sotto forma di credito d’imposta pari al 30% del prezzo industriale del gasolio, al netto dell’imposta sul valore aggiunto e dell’accisa.

Gli autotrasportatori di Confartigianato Fvg, Confapi Fvg, Cna Fvg e Fai Fvg hanno, infatti, sottoscritto e inviato una lettera ai deputati e senatori del Fvg nella quale illustrano l’emendamento pensato congiuntamente dal livello nazionale delle rispettive categorie, per "mitigare quantomeno questa drammatica situazione emergenziale», spiegano nella missiva, ed «evitare l’espulsione dal mercato di migliaia di imprese e di bloccare il sistema del traffico nazionale su strada".

Il contributo proposto nell’emendamento consentirebbe di recuperare circa 24 centesimi sul prezzo industriale del gasolio (nella settimana del 21 febbraio 794,37 euro per 1000 litri), riportandolo ai livelli del 2019, quando mille litri di gasolio costavano 595,32 euro.

I benefici dell’emendamento sono pensati per le aziende a partire da massa complessiva a pieno carico di 35 quintali, con sede legale o stabile organizzazione in Italia ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi.

Ciascuna associazione regionale è a disposizione per ogni confronto, evidenziando che la gravissima situazione internazionale pone anche l’autotrasporto "in una situazione critica poiché, non potendo ottenere un’adeguata revisione dei prezzi, le imprese vettoriali si trovano nella condizione di fermare i propri veicoli, poiché l’unica alternativa sarebbe quella di continuare a viaggiare in perdita".

In merito al confronto con il Governo, Unatras fa sapere che la viceministro Teresa Bellanova “ha presentato un pacchetto di proposte - chiamato ‘protocollo d’intesa – che recepisce le nostre proposte sulle regole del settore. A oggi, dal Ministero dei Trasporti non ci sono proposte su compensazioni per il caro carburanti. Sulla questione gasolio, Bellanova ci ha annunciato che la riposta alla categoria sarà data da un provvedimento generale del Governo, del quale non conosciamo l’entità effettiva”.

“Per fermare la speculazione in atto, abbiamo chiesto di attuare dei controlli serrati oltre a fissare per decreto un tetto al prezzo del gasolio. Non abbiamo firmato alcun accordo, ma il tavolo resta aperto permanentemente. Sabato 19 marzo – fa sapere Fai Fvg con il suo segretario Giulio Zilio - sono confermate le nostre manifestazioni/assemblee per confrontarci con la categoria e anche per protestare contro le speculazioni sul prezzo e sulla carenza del canale extra rete”.