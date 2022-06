Caro energia, nuovo appello dalla montagna

Si è tenuto nella sede del Carnia Industrial Park un nuovo incontro per parlare dell'annosa questione legata al caro energia. Presenti operatori del settore e imprenditori che operano in area montana, tra i quali Gabriele Massarutto, presidente dell'Idroelettrica Valcanale di Tarvisio; Ennio Pittino, presidente della Secab di Paluzza; Matteo Bearzi, Beng di Tolmezzo; Matteo Querini, direttore della Eurolls di Villa Santina, oltre a Roberto Siagri, presidente del Carnia Industrial Park.

L'appello è univoco: sono costi energetici insostenibili, sul lungo periodo, quelli che le aziende devono sopportare. La richiesta è rivolta alla categoria delle associazioni degli industriali: “E' bene far sentire la nostra voce e intervenire a livello nazionale. La situazione è molto complessa. E ogni singola impresa non ha la forza necessaria per far sentire la propria voce. Dobbiamo unire le forze. Non si tratta di spalmare colpe, ma attribuirsi responsabilità per cercare di migliorare la situazione. Lo facciamo con umiltà, dalla montagna. Sotto forma di stimolo. Ci stiamo dando la zappa sui piedi: le aziende in Italia, sono il motore della nostra economia. Non possiamo permetterci che l'energia abbia costi insostenibili. Ne va della competitività di un Paese”, sono le parole di Massarutto, condivise da tutti i presenti.

“Condivido che la situazione è difficile. Noi, come abbiamo già annunciato, attiveremo un corso Its per Energy manager dall'autunno”, conclude Siagri. “Una piccola iniziativa che potrà portare comunque un grande beneficio alle aziende che poi si avvarranno delle professionalità degli iscritti”.