Caro energia, Sparkasse e CiviBank stanziano 100 milioni

Un plafond di 100 milioni di euro a sostegno delle imprese, a condizioni agevolate. E' quanto mettono a disposizione Sparkasse e CiviBank per far fronte ai fabbisogni di liquidità derivanti dall’aumento dei costi dell’energia e, più in generale, delle materie prime.

Il plafond si avvale delle facilitazioni previste dal “Decreto Aiuti” e, in particolare, prevede finanziamenti destinati a soddisfare le diverse esigenze delle aziende, assicurando nuova liquidità. Tra gli interventi previsti ci sono quelli messi a disposizione da Supportitalia, finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato fino al 90% dell’importo finanziato e per una durata fino a otto anni, con possibilità di chiedere fino a 36 mesi di pre-ammortamento.

Per le Pmi sono previsti prestiti assistiti dalla garanzia del Fondo Centrale fino al 90%, con durata fino a otto anni di cui un anno di pre-ammortamento. Per entrambi gli strumenti, le condizioni di accesso sono quelle previste dal regime emergenziale legato alla crisi Ucraina, pertanto prive di impatto sui plafond agevolativi ordinari.

"Il sistema bancario può giocare un ruolo fondamentale per contribuire a evitare che si creino situazioni di difficoltà", commenta Nicola Calabrò, amministratore delegato del Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano. "Siamo consapevoli che le aziende potranno avere un maggior fabbisogno finanziario e di liquidità, e queste prime iniziative promosse da Sparkasse vanno in questa direzione”.

Gli fa eco Mario Crosta, direttore generale di CiviBank: “In un contesto economico nazionale e internazionale particolarmente complesso, la nostra banca è costantemente impegnata nel rafforzare il proprio sostegno ai territori con questa offerta, che si aggiunge ai finanziamenti a sostegno degli investimenti per l’efficientamento energetico degli immobili e per la transizione verso le energie rinnovabili".