Caro prezzi, assemblea degli autotrasportatori Fai Fvg a Udine Mercati

"La Regione agirà per aiutare concretamente il comparto dell'autotrasporto in sede di assestamento di bilancio, a luglio 2022. Stiamo lavorando come Giunta, infatti, su indicazione del governatore Massimiliano Fedriga, a un pacchetto di misure che sia forte per sostenere l'economia. In particolare per il settore dell'autotrasporto abbiamo reintrodotto misure di sostegno del comparto (trasporto e logistica) con una dotazione finanziaria, a oggi, di 3 milioni di euro per la prima parte dell'anno".

Lo ha detto l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, intervenuta questa mattina a Udine all'assemblea della Fai Fvg, la Federazione autotrasportatori italiani del Friuli Venezia Giulia tenutasi nella sala congressi di Udine Mercati. Presenti molti autotrasportatori, l'onorevole Roberto Novelli, la presidente e il segretario della Fai Fvg, rispettivamente Marzia Venturini e Giulio Zilio.

"La Regione non può incidere direttamente sulle accise ma si è attivata, come annunciato dal governatore Fedriga, per la reintroduzione del super sconto sulla tessera della benzina - ha detto Zilli -. Tutti noi siamo consapevoli del fatto che viviamo un momento di fragilità straordinaria in senso negativo: stiamo uscendo dall'emergenza Covid, con tutto quello che ha comportato nel 2020 e 2021 per il settore dell'autotrasporto, e siamo ricaduti in una situazione gravissima di difficoltà globale legata al costo dell'energia. Il problema del caro carburante è internazionale e la risposta deve arrivare dall'Unione europea". Per quanto riguarda la motorizzazione, Zilli ha comunicato l'impegno a trovare risposte organizzative in tempi brevi.

Il fermo dell'autotrasporto annunciato per il 4 aprile per il caro carburante è stato revocato dopo le misure adottate dal Governo nazionale ieri sera; è stato stilato un protocollo di intesa che prevede l'attivazione di un tavolo di regole permanente in cui gli autotrasportati hanno la possibilità di interloquire con il governo per portare avanti la discussione.

Due i tipi di intervento: uno sulle regole e sugli aspetti normativi, e uno urgente sui contributi. I numeri sono stati inseriti nel Decreto energia approvato ieri dal Consiglio dei ministri, di prossima pubblicazione, in vigore a brevissimo. Oltre allo sconto "lineare" per tutti sul prezzo del carburante (25 centesimi), per l'autotrasporto c'è un incremento del rimborso delle accise (0,7 centesimi che si aggiungono ai precedenti 0,21, per un totale finale di 0,28), un incremento del rimborso per i pedaggi, l'eliminazione per il 2022 della tassa sull'attività di regolazione, un incremento delle deduzioni forfettarie, un incremento della dote del ferrobonus e marebonus.

Il comparto necessita del mantenimento di questi sostegni economici per tutto il periodo dell'emergenza e il consolidamento di alcuni aspetti normativi; il rimborso accise avrà effetto dal primo gennaio al 30 giugno. Le norme concordate nel protocollo di intesa prevedono contratto scritto con clausola di adeguamento automatica del gasolio e se non si stipula il contratto scritto, il rispetto dei costi minimi di esercizio.

"La riduzione delle accise di 25 centesimi e il conseguente calo dell’Iva sommati al contributo della Regione avvicinano i prezzi dei carburanti erogati dai distributori del FVG a quelli praticati in Slovenia, quasi allineandoli e rendendo non così vantaggioso recarsi oltre confine per fare il pieno. Una decisione, quella assunta dal governo ieri, che va nella direzione giusta, ma che non risolve alla radice un fenomeno che c’era prima dell’impennata dei prezzi e lo sarà anche in futuro se non si interviene definitivamente in sede comunitaria e nazionale", scrive in una nota il deputato di Forza Italia Novelli.

"Il pendolarismo del pieno danneggia molti: i commercianti, in particolare aree di servizio, tabaccherie e generi alimentari, che perdono clienti a favore delle attività slovene; le casse regionali e nazionali che vedono perdere una quota consistente di accise e di Iva, non solo relativa ai carburanti, ma anche ad altri prodotti acquistati in Slovenia perché più convenienti. Senza contare - ricorda il deputato azzurro - l’importante esborso della Regione per finanziare il contributo benzina per i residenti. Bene quindi il taglio temporaneo delle accise, ma è necessario che il Governo tenga conto della particolarità del Fvge dalla concorrenza rappresentata dalla Slovenia. Nei prossimi giorni la Camera discuterà il decreto Energia e con esso un mio emendamento, sottoscritto dai deputati eletti in Fvg, che chiede l’istituzione di un fondo speciale per contrastare il pendolarismo del pieno e scongiurare il rischio di perdere una quota importante di accise e imposte di cui altrimenti continuerà a beneficiare la Slovenia. Un emendamento di buon senso che confido sia preso in considerazione dal governo", conclude Novelli.