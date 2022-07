Cartiera di Rivignano, Pro-Gest pronta ad assumere i lavoratori

"Accogliamo positivamente la disponibilità del gruppo Pro-Gest ad assumere i dipendenti della fallita Cartiera di Rivignano, ma chiediamo a un gruppo così importante di andare oltre e impegnarsi per mantenere la produzione della cartiera nella Bassa Friulana". Questo il commento dei rappresentanti di Slc- Cgil, Riccardo Uccheddu, Fistel-Cisl, Massimo Albanesi, e Uilcom-Uil, Paolo Battaino all'apertura dell'azienda.

"Riteniamo il trasferimento dei lavoratori in altre province/regioni l’ultima spiaggia da percorrere. Già oggi molti lavoratori si sono o stanno per ricollocarsi in altre aziende del territorio, con la probabile dispersione delle loro professionalità nel settore cartario, acquisite nell’arco di decenni. Produrre qui, e mantenere i posti di lavoro nel territorio, questa è la sfida che i sindacati lanciano al settore cartario del Nord-est, per recuperare uno stabilimento produttivo solo fino a poche settimane fa".

"L'ubicazione strategica del sito, gli ampi spazi esistenti e la ultraventennale professionalità di molte maestranze rappresentano una garanzia per la ripresa aziendale in un settore di grande importanza, quale quello della carta alimentare. Crediamo nella vocazione manifatturiera di quest’area e del Nord-est, chiediamo anche alle imprese di crederci, rilanciando un sito che ha rappresentato la storia di un settore e che può rappresentarne anche il futuro", conclude la nota sindacale.

