Casa Moderna, anteprima con Superbonus 110% Digital Event

Si chiama Superbonus 110% Digital Event ed è l’evento digitale promosso e organizzato da Udine e Gorizia Fiere da giovedì 15 a sabato 17 aprile come anteprima dell’edizione di Casa Moderna, che si terrà dal 2 al 10 ottobre. Un nuovo evento completamente incentrato sulle misure di incentivazione introdotte dal decreto-legge “Rilancio” del 19 maggio 2020 e che puntano a rendere più efficienti e più sicure le proprie abitazioni.

Il meccanismo del superbonus prevede la possibilità di effettuare i lavori a costi molto ridotti e le possibilità di detrazioni sono diverse: un’occasione da non perdere per chi desidera effettuare migliorie alla propria casa. Una grande opportunità che la Fiera coglie e sviluppa promuovendola sia verso le aziende e i professionisti del settore, sia verso il “visitatore digitale” dell’iniziativa, ovvero verso tutti i potenziali fruitori della detrazione fiscale, che si applica sulle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 e che si suddivide in due tipologie di interventi: il Super Ecobonus per agevolare i lavori di efficientamento energetico e il Super Sismabonus per incentivare gli interventi di adeguamento antisismico.

Se l’incentivo fiscale del Superbonus è un’occasione da non perdere da parte dei cittadini, lo è anche per le aziende che operano nei comparti collegati alla misura e per questo la Fiera estende e amplifica le potenzialità dell’evento fieristico Casa Moderna nella tre giorni di aprile dando alle imprese la possibilità di entrare in contatto diretto con numerosi potenziali clienti dalla propria scrivania. C’è tempo fino al 26 marzo per le aziende di aderire a questa iniziativa e far parte del team di Super Bonus 110%. Per maggior info www.casamoderna.it

L’evento digitale creato dalla Fiera si muove all’interno di un sito dedicato che consente gratuitamente al visitatore registrato di muoversi con facilità all’interno delle diverse voci di interesse, di conoscere e fare domande alle aziende i cui prodotti e servizi rientrano nei benefici fiscali, ai professionsiti che spiegheranno gli aspetti tecnici e di fattibilità e all’Istituto di cessione del credito per approfondire gli aspetti finanziari.

Tre giornate ricche di appuntamenti live e incontri one-to-one per capire come accedere e come utilizzare al meglio e nel modo corretto l’opportunità messa in campo dal SuperBonus.

Attraverso “Superbonus 110% Digital Event”, aziende selezionate, professionisti del settore edile e finanziario accolgono il visitatore, rispondendo alle sue domande secondo la filosofia di una visita digitale. Il visitatore potrà scegliere nell’orario di svolgimento dell’evento (dalle 10 alle 18) di contattare l’espositore tramite catalogo, chattando con lui in diretta durante i giorni dell’evento o fissare un appuntamento, secondo le sue preferenze e le tue disponibilità. Ma la novità in esclusiva sarà la possibilità di parlare direttamente con l’azienda prescelta con un solo click.

Un fitto calendario di eventi tra webinar e incontri one-to-one programmati con il supporto di istituzioni e sponsor tecnici garantirà la qualità delle risposte operative sui temi più ricorrenti in riferimento all’incentivo fiscale.

LA PRESENTAZIONE