Caso criptovalute, la Bcademy di Pordenone si sente parte lesa

Il caso New Financial Technology, l'azienda nata in Veneto e con diramazioni fino a Dubai che prometteva rendimenti elevati su investimenti finanziari in cpriptovalute, ruota sempre più attorno a Pordenone.

Qui è partita l'inchiesta dalla locale Procura che, dopo un'attenta attività della Guardia di Finanza, ha indagato sei persone - i tre fondatori della società e altrettanti intermediatori - per truffa aggravata ed esercizio abusivo dell’attività d'intermediazione finanziaria.

Ma a Pordenone ha anche sede Bcademy, l'accademia che da alcuni anni tiene corsi di formazione e fornisce consulenze sul mondo delle criptovalute. A febbraio, Bcademy si è rinnovata con molti soci iniziali che hanno venduto le quote e altri che sono entrati.

Tra questi anche uno dei fondatori di Nft, che si è avvalso della realtà pordenonese per avere una consulenza sui suoi progetti, poi presentati anche a Lugano alla presenza di altri soci Bcademy. Il centro di formazione professa con forza la propria estraneità all'articolato piano d'investimenti proposto da Nft, che prometteva rendite del 10 per cento mensili su una capitale minimo di 10mila euro, attraverso un proprio algoritmo che comprava e vendeva criptovalute, proponendo prodotti finanziari senza l'autorizzazione della Consob come si è poi scoperto.

Di più, Bcademy si ente parte lesa per aver investito nel progetto, perché la situazione sta causando all'accademia un danno di immagine e perché Nft – definito uno dei tanti clienti - ha diffuso un documento tecnico di garanzia fornito da Bcademy senza la sua approvazione.

Cosa che potrebbe spingere la società pordenonese a un'azione legale contro la New Financial Tecnology. Gli avvocati sarebbero già al lavoro, on attesa che la magistratura faccia il suo corso e vengano definite e accertate le posizioni degli indagati.

Intanto alcune migliaia di investitori veneti, friulani e non solo, che temono di perdere tutto – il totale investito potrebbe toccare i cento milioni di euro – sono in ansia e si stanno pian piano rivolgendo ad associazioni di consumatori e avvocati.

Le rassicurazioni dei vertici di Nft di restituire il capitale, date prima di sparire all'estero, non li convincono più.

"La Procura di Pordenone – precisa il procuratore capo Raffaele Tito – confida nel senso civico di questi investitori per fare piena chiarezza sui fatti e lancia un appello affinchè si rivolgano, anche spontaneamente, agli organi di polizia giudiziaria per fornire la propria testimonianza".