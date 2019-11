Cassa integrazione all’Automotive Lighting

Attivata la cassa integrazione ordinaria per 645 dei circa mille lavoratori della Automotive Lighting di Tolmezzo, azienda che sviluppa e commercializza prodotti di illuminazione per il comparto automobilistico. A rendere necessaria la misura, per il mese di dicembre, è stato il rallentamento del mercato auto, in particolare quello tedesco, con una significativa riduzione degli ordini da parte di marchi come Jeep, Bmw, Ford, Opel e Alfa Romeo.

La cassa integrazione, per ora, sarà attivata dal 9 al 16 e dal 16 al 22 dicembre con sospensione a zero ore lavorative per un numero massimo di 645 tra impiegati, operai e quadri.

La Fim Cisl Fvg ha stimato che, solo nella provincia di Udine, tra le aziende metalmeccaniche circa 4 mila lavoratori siano al momento interessati da simili misure.