Cassa integrazione straordinaria per la Safop di Pordenone

Via libera, con effetto reatroattivo, alla cassa integrazione straordinaria per i 68 lavoratori della Safop di Pordenone. Oggi la sigla dell’accordo a Roma che prevede il trattamento economico per 12 mesi, al fine di attuare un piano delle eccedenze occupazionali. Il documento è stato siglato al Ministero del lavoro, alla presenza di parti sociali, rsu e Unindustria. Prossimo passo, l'acquisizione dell'azienda per far ripartire l'attività. L'11 settembre è fissata l'asta che decreterà il piano industriale migliore.

La Regione si è dichiarata pronta ad accompagnare il procedimento di concessione della Cigs concordando specifiche azioni in materia di politiche attive del lavoro. A ciò si unisce la disponibilità dell'Unione degli industriali di Pordenone per favorire la creazione di nuove opportunità occupazionali unitamente all'interesse delle organizzazioni sindacali a collaborare nella progettazione e nell'attuazione delle misure individuate.

Nel dettaglio l'Amministrazione regionale metterà in atto un programma di colloqui di orientamento personalizzati e di percorsi formativi finalizzati alla ricollocazione, tenuto conto anche dei fabbisogni dell'eventuale soggetto acquirente della Safop. Da parte loro l'Unione industriali e i sindacati accompagneranno e supporteranno i percorsi di politica attiva.