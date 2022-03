Cassa Rurale Fvg in campo per l'Ucraina

Anche la Cassa Rurale Fvg, tramite il Gruppo Cassa Centrale, aderisce alla raccolta fondi promossa da Federcasse e Caritas Italiana per aiutare l’Ucraina devastata dalla guerra. La drammatica situazione che ha colpito il Paese vede, ancora una volta, particolarmente colpite le persone più fragili, soprattutto bambini e adolescenti.

“Le immagini che in queste ore entrano nelle nostre case testimoniano una vera e propria catastrofe sociale, con centinaia di migliaia di sfollati e persone che con ogni mezzo cercano una via di fuga verso i paesi limitrofi. Da una serie di interlocuzioni avviate alcuni giorni da Federcasse con il Direttore della Caritas Italiana, don Marco Pagniello, è emersa la possibilità di collaborare concretamente a favore del progetto di intervento avviato in Ucraina sin dalle prime ore successive allo scoppio della guerra”, fanno sapere dall’istituto.

“Caritas Italiana, in collaborazione con le altre Caritas dei Paesi europei, ha aperto sul territorio ucraino (nella capitale Kiev e non solo) una serie di centri di assistenza, per fare fronte ai bisogni immediati e per dare ascolto e sostegno psicologico alla popolazione sconvolta dalla guerra. I centri sono operativi anche per la distribuzione di generi alimentari, prodotti per l’igiene, acqua potabile e quant’altro. Operatori e volontari si sono mobilitati per trasportare le persone più vulnerabili nelle zone più sicure”.

“Particolare attenzione è rivolta ai minori, in parte alloggiati presso 22 case-famiglia, ma soprattutto ai tanti bambini ospitati negli orfanotrofi pubblici. La Caritas ha messo a disposizione nella parte più occidentale dell’Ucraina cinque strutture di accoglienza dove assistere questi bambini. La solidarietà si è estesa anche nei Paesi limitrofi dove si stanno riversando i profughi (soprattutto Polonia, Moldavia e Romania)”.

D’intesa con le capogruppo dei Gruppi Bancari Cooperativi, e in partnership con Caritas Italiana, Federcasse ha pertanto concordato di avviare un progetto di raccolta fondi denominato “Ucraina 2022. Vicini ai bambini e agli adolescenti il credito cooperativo con le Caritas italiana ed europee”.

A tal fine sono stati accesi tre conti correnti (rispettivamente presso Iccrea Banca, Cassa Centrale Banca e Cassa Centrale Raiffeisen) sui quali far confluire i contributi di amministratori, dipendenti, soci e clienti delle Bcc nazionali.