Cassa Rurale Fvg, nuova filiale a Cervignano

Nuovi spazi, moderni e funzionali, per la filiale di Cervignano del Friuli della Cassa Rurale Fvg: da martedì 21 giugno la succursale sarà operativa in piazza Libertà 16, in ambienti più adatti a essere al passo con i tempi e a soddisfare tutte le esigenze della clientela. La banca lascerà quindi la sede di via Mazzini, in cui ha operato per ben 14 anni: la Filiale è stata, infatti, inaugurata nel 2008.

I punti di forza della nuova collocazione sono rimarcati dal presidente della Cassa Rurale Fvg, Tiziano Portelli: “Si tratta di una sede completamente rinnovata, grazie a un’opera di ristrutturazione mirata. Gli spazi della nuova succursale sono stati ideati per offrire al pubblico un ambiente più ampio, moderno e funzionale, assicurando non solo la comodità e la libertà di movimento ma anche la privacy necessaria per gestire le proprie esigenze bancarie in totale riservatezza”.

Una sede evoluta e adeguata, quindi, alle mutate esigenze dei clienti, mentre rimarrà invariato il team cervignanese, capeggiato dal direttore Paolo Dean, che accoglierà la clientela con le consuete cortesia e professionalità.