Catas Academy, definito il calendario 2023

Ha già preso il via il 26 gennaio, con un evento dedicato alle normative in tema di formaldeide in Nord America, il calendario 2023 di Catas Academy, quella che potremmo definire con tutta probabilità la più meritoria fra le iniziative di Catas, il più importante laboratorio europeo per le prove nel settore del legno-arredo.

Meritoria perché si pone come obiettivo l’informazione e la formazione delle imprese, degli istituti, delle realtà che operano nel settore, proponendo occasioni di approfondimento e di confronto che danno un consistente contributo alla cultura del mondo del legno arredo.

Ogni anno sono circa una cinquantina gli eventi organizzati, on line e in presenza, per un totale di oltre 200 ore di formazione; momenti importanti – spesso organizzati in collaborazione con altre, importanti realtà della filiera – a cui ogni anno prendono mediamente parte oltre 1.200 tra operatori, imprenditori e tecnici.

Novità di quest’anno l’organizzazione di alcuni “Catas Days” in presenza nella sede di Catas Brianza a Lissone, in provincia di Monza Brianza, e presso il Catas Point Pesaro, una realtà di recente realizzazione di cui sarà inaugurata la nuova, moderna ed efficiente sede proprio in occasione del primo incontro sul territorio il 4 aprile.

Tutti gli appuntamenti in programma per il 2023 saranno disponibili sul canale You Tube di Catas, mentre gli abbonati ai servizi del laboratorio potranno accedervi direttamente dall’area “myCatas” a loro dedicata.

I programmi degli incontri e ogni eventuale aggiornamento saranno di volta in volta comunicati, come tradizione, nelle pagine del sito di Catas e attraverso la newsletter del laboratorio.

Per ulteriori informazioni è sempre possibile contattare Catas scrivendo a formazione@catas.com o chiamando il numero +39 0432 747260.