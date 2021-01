Catas Academy, ecco i webinar 2021

Mai come di questi tempi la “modalità digitale” permette di tenere alta l’attenzione sui temi tecnici di più stringente attualità per il maggior numero di imprese, nel pieno rispetto delle indicazioni delle autorità per sconfiggere la sempre drammatica emergenza sanitaria che affligge il pianeta.

Non è dunque un caso che fra gli oltre 50 eventi formativi e di aggiornamento proposti da Catas Academy anche quest’anno molti vengano organizzati “via web”, una opportunità che il laboratorio italiano ha colto e attivato da tempo, lavorando sulla qualità delle presentazioni, realizzando diversi incontri in lingua inglese per i moltissimi partner che Catas ha in tutto il mondo, costruendo una vera e propria “webinarteca” dove chi non ha potuto partecipare in diretta trova sempre tutti i contributi, mentre gli abbonati a Catas potranno accedervi direttamente dall’area “myCatas” a loro dedicata.

Lo scorso anno sono stati organizzati 54 corsi rivolti ad aziende, operatori del settore legno-arredo, istituti di formazione e università; sono state oltre 5mila – a oggi – le visualizzazioni raccolte dai corsi in diretta e disponibili on line. Un anno intenso e ricco di soddisfazioni, che si è concluso con l’evento speciale “Catas Virtual tour” seguito in diretta lo scorso 10 dicembre da circa 300 spettatori da tutto il mondo e che conta a oggi oltre 1.200 visualizzazioni online.

Anche per il 2021, dunque, è stato definito un primo calendario di appuntamenti che, come per gli anni scorsi, non mancherà di essere arricchito con nuovi eventi, dando una risposta veloce e coerente alla l’attualità tecnico-normativa del mondo del legno-arredo. I corsi, come tradizione, sono tenuti dai tecnici e dagli esperti di Catas, che portano “in cattedra” tutta la competenza e l’esperienza costruita nei diversi ambiti in cui sono quotidianamente operativi: le attività di prova in laboratorio, la partecipazione ai tavoli di normazione nazionali e internazionali, l’ascolto e studio di esigenze e problematiche tecniche delle aziende.

Dopo il primo evento – svoltosi il 19 gennaio in collaborazione con Federchimica, dedicato alla presentazione del manuale “L’incollaggio dei bordi” – ecco quali saranno i prossimi appuntamenti.

25 febbraio, ore 14: I pannelli a base legno per l’arredo: dalla destinazione d’uso alla scelta;

11 marzo, ore 14: Sedute per l’ufficio e la nuova norma EN 1335-1: focus sui punti “caldi”;

8 aprile, ore 14: Sedute per l’ufficio e la nuova norma EN 1335-1: incertezza di misura e regola decisionale;

13 maggio, ore 14: Scrivanie e mobili contenitori per l’ufficio: norme e capitolati;

10 giugno, ore 14: Il processo di bordatura dei pannelli per l’arredo: materiali, processi e controllo qualità;

8 luglio, ore 14: Stabilità dei mobili contenitori per uso domestico: il punto sui requisiti e le novità in arrivo;

16 settembre, ore 14: Life Cycle Assessment. LCA: le nuove opportunità per il settore dell’arredo;

21 ottobre, ore 14: Pannelli a base legno: prestazioni meccaniche e certificazione CARB;

18 novembre, ore 14: Pavimenti e parquet a base legno: prove di laboratorio. Le certificazione delle prestazioni di finiture e superfici.

I programmi dettagliati dei diversi incontri saranno pubblicati per tempo nelle pagine del sito di Catas (www.catas.com), mentre gli iscritti alla newsletter del laboratorio riceveranno ogni comunicazione nella propria posta elettronica.

Per ulteriori informazioni è sempre possibile contattare Catas scrivendo a formazione@catas.com o chiamando il numero +39 0432 747260.