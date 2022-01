Catas Academy, ecco i webinar 2022

Per Catas Academy il 2021 è stato un anno intenso sul versante formazione: la pandemia ha infatti consolidato modalità e strumenti che si sono rivelati un ulteriore stimolo per condividere competenze e conoscenze in Italia e all’estero.

Sono stati oltre 30 gli eventi formativi dell’anno appena concluso, di cui 28 online, decine di momenti di approfondimento e di informazione che si sono aggiunti ai più tradizionali interventi di Catas in aziende, enti e istituti.

Un’attività che prosegue nel 2022 un calendario che è stato definito proprio in questi giorni e raccoglie gli appuntamenti che potremmo definire istituzionali, a cui si aggiungono – come già ricordato - eventi “ad hoc” legati anche ai contesti territoriali in cui Catas oggi opera con maggiore incisività: Triveneto e Brianza, dove sono operative le due sedi dell’istituto, ed Emilia Romagna/Marche, dove proprio nel 2021 ha preso il via il primo Catas Point.

Un calendario che mette in primo piano la collaborazione con realtà come Federchimica e Acimall, le associazioni confindustriali che rappresentano le imprese che operano nella chimica e nella costruzione di macchine per la lavorazione del legno e dei suoi derivati.

Anche gli appuntamenti in programma per il 2022 saranno resi disponibili sul canale You Tube di Catas per chiunque sia interessato, mentre gli abbonati ai servizi del laboratorio potranno accedervi direttamente dall’area “myCatas” a loro dedicata.

I webinar 2022 di Catas non mancheranno di approfondire alcune tematiche tecniche di grande attualità, oltre che informare sulle più recenti novità in campo normativo: “Poter proseguire on line l’intensa attività formativa di Catas Academy ci permette di superare i limiti imposti dalla emergenza sanitaria”, ha commentato Franco Bulian, direttore di Catas. “Anche se la nostra speranza è poter presto tornare a incontrarci di persona, dobbiamo riconoscere le grandi potenzialità di questi strumenti che ci consentono di mantenere vivo il rapporto e il confronto sui tanti terreni sui quali si gioca l’attualità e il futuro prossimo del mondo del legno e del mobile”.