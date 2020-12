Catas, porte aperte al pubblico

In arrivo on line un evento speciale: il Catas, il laboratorio di San Giovanni al Natisone che è punto di riferimento in Europa per le prove tecniche sui materiali, giovedì 10 dicembre dalle 10 aprirà le porte dei suoi laboratori, per un viaggio in totale sicurezza. Gli esperti e i tecnici, infatti, condurranno il pubblico in un tour virtuale di un’ora in tutti i reparti per illustrare il mondo delle attività di prova, certificazione di prodotto, ricerca per il settore legno-arredo.

Per accedere al tour basta disporre di una postazione pc o di un semplice smartphone: collegandosi al sito del Catas sarà possibile compiere un viaggio nel cuore della sicurezza e qualità dell'arredo, partendo dalle materie prime, passando per i componenti, per concludere con i prodotti finiti.

Per ulteriori informazioni si può accedere alla pagina https://catas.com/it-IT/news/catas-testing-the-experience

(Foto Petrussi)