Catt Fvg, 60 milioni di euro a supporto del terziario Fvg

Oltre ai fondi gestiti sui canali ordinari dell’ex articolo 100 e del Fondo Turismo, 33 milioni di “straordinari” legati all’emergenza Covid-19. Sono i numeri dell’attività 2020 del Catt Fvg, Centro di assistenza tecnica del terziario, un totale di 59,5 milioni, a soddisfare oltre 25mila domande, con una distribuzione al tessuto economico del territorio di risorse fondamentali per la liquidità delle imprese messe all’angolo dalla pandemia e dalle conseguenti misure restrittive.

Fabio Passon, presidente del Catt Fvg, sottolinea in particolare la velocità di erogazione alle imprese nei mesi dell’emergenza: "In pochi giorni siamo riusciti a gestire una mole enorme di pratiche, pur con soli cinque dipendenti per tutta la regione". E aggiunge l’importanza di avere ottimizzato i fondi per finanziare anche le domande dell’ex articolo 100 e del Fondo Turismo degli anni pre pandemia, "continuando dunque la piena operatività anche sui bandi tradizionalmente seguiti dal Catt, tutto ciò nonostante lo smart working, modalità di lavoro che non avuto impatto sull’efficacia del Centro".

Il futuro? "Implementazione della digitalizzazione per efficientare il processo di gestione delle pratiche; inoltre, con la nuova collaborazione con Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa nell’ambito del progetto “Team per la ripresa”, siamo entrati in una squadra che ha l’obiettivo di supportare ancora più da vicino le imprese Fvg nell'utilizzo delle numerose opportunità messe a disposizione dalla Regione, partner pubblico fondamentale che ringraziamo per il confronto e il supporto costante mantenuto anche nella situazione di emergenza che abbiamo attraversato".