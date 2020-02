CCC Holdings Europe acquisisce Roen Est

CCC Holdings Europe, società finanziaria con sede in Italia, specializzata nel settore del riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione (HVACR), ha annunciato oggi l’acquisizione di Roen Est, azienda di Ronchi dei Legionari leader nel settore degli scambiatori di calore e unità di ventilazione per i segmenti industriale e commerciale dell’HVACR in Europa.

Roen Est, con i suoi circa 400 dipendenti e due sedi in Italia e Slovacchia, nel 2019 ha registrato un fatturato di 35 milioni di euro. A partire dal 1983, anno della sua fondazione, Roen Est si è posizionata sul mercato come produttore leader in Europa di batterie su misura e unità di ventilazione, con circa due terzi delle vendite legate all’export. La gamma di prodotti refrigeranti naturali di Roen Est e il design a elevata efficienza contribuiscono alla riduzione dell’impatto ambientale e alla lotta contro il riscaldamento globale.

“L’industria HVACR in Europa offre grandi opportunità di crescita e consolidamento” ha dichiarato Greg Deldicque, presidente e ceo di CCC Holdings Europe. “Siamo impazienti di lavorare con il forte team di Roen e così stimolare uno sviluppo ulteriore dell’azienda. Questa è solo la prima: abbiamo previsto infatti di acquisire da tre a cinque aziende nei prossimi 24 mesi, lungo un percorso che ci porterà a creare un gruppo in grado di vantare un fatturato superiore a 200 milioni di euro”.

CCC Holdings Europe si occupa di investimenti in aziende europee appartenenti al settore HVACR del medio mercato con fatturati compresi tra 10 e 150 milioni di euro. Gli investimenti riguardano aziende per produzioni OEM, service e installazione, nonché imprese attive nell’ambito della distribuzione, sotto la guida dell’imprenditore Deldicque, un veterano del settore, e con il supporto dei consulenti senior Didier Da Costa, Eric Parrot e Jean-Pierre Xiberras. Altri investitori, sono Italmobiliare S.p.A., Luca e Alberto Pretto.

"Il chiaro interesse di CCC Holdings Europe per aziende del medio mercato nel settore HVACR unito ad una notevole capacità operativa porta vantaggi sostanziali per le sue affiliate, il loro management ed i potenziali acquirenti” ha aggiunto Deldicque.

Portatrice di valori solidi e di un approccio collaborativo ed etico verso tutte le proprie operazioni finanziarie, CCC Holdings Europe promuove investimenti in aziende in ogni stadio del ciclo economico, comprese la fase di crescita, le trasformazioni, le inversioni di rotta (EBITDA o flusso di cassa negativi), gli scorpori e le fusioni. La finanziaria sta già negoziando l’acquisizione di diverse altre aziende ed è attenta a nuove opportunità.

"Con questa acquisizione ha inizio una fase stimolante di crescita e di evoluzione", ha commentato Giovanni Bordin, ceo di Roen Est dal 2012. "Insieme, puntiamo a far crescere l’azienda in modo organico, anche attraverso acquisizioni e facendo leva sulla storia e le relazioni commerciali consolidate di Roen Est, nate fin dalla sua fondazione nel 1983".

Gattai Minoli Agostinelli & Partners sono stati i consulenti per CCC Holdings Europe, per il venditore invece Alantra e Orrick, Herrington & Sutcliffe (Europa) LLP.