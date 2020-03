Cciaa, attivo lo sportello per i certificati di origine

Tra i servizi essenziali che la Camera di Commercio di Pordenone-Udine continua a garantire anche in questo periodo di emergenza sanitaria, ci sono i certificati di origine dell'ufficio Commercio estero, documenti necessari per le aziende che devono attestare l'origine dei prodotti esportati in Paesi stranieri. E le richieste da parte delle imprese sono nunerose anche in questo momento. La Cciaa ha mantenuto aperto il servizio, che va come sempre prenotato in via telematica, ma per il ritiro è necessario prendere appuntamento, in modo da evitare ogni eventuale assembramento di persone nelle sedi camerali, dove infatti si viene fatti entrare uno alla volta per la sicurezza di tutti.

L'ufficio resta aperto tutte le mattine dal lunedì al venerdì (8.30-12.30) e per prendere appuntamento è sufficiente chiamare per Udine lo 0432.273502, mentre per Pordenone lo 0434.381238. Si può prendere appuntamento anche via mail, commercioestero@ud.camcom.it o estero@pn.camcom.it. C'è anche la possibilità di ottenere i certificati in modo 'smart', attivando 'stampa in azienda', secondo le modalità indicate sul sito camerale nella sezione Commercio estero. In questo modo si riceve il certificato richiesto via Pec e si può stampare direttamente nella sede dell'impresa, evitando spostamenti.

In tema di esportazioni di merci italiane, la Camera ricorda che a seguito di segnalazioni di casi di restrizione alla circolazione di merci italiane, il Ministero degli Esteri ha attivato la mail coronavirus.merci@esteri.it a cui le imprese possono segnalare ogni discriminazione o difficoltà riscontrata.