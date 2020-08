Cciaa di Udine, ancora disservizi sulla linea telefonica

Ancora un disservizio alla linea telefonica della sede di Udine della Camera di Commercio, non dipendente dall’ente ma dal gestore, Fastweb. Da marzo a oggi, la linea in entrata della Cciaa ha già subito cinque guasti in altrettante mattinate, che hanno impedito per diverse ore agli utenti di raggiungere gli uffici.

"Stiamo correndo ai ripari e ci scusiamo ufficialmente con cittadini e imprese che si trovano a subire questo problema", spiegano dall’ente camerale. "Assicuriamo che, però, si tratta di un problema serio anche per noi. Siamo un ente pubblico e non è accettabile si verifichino questi episodi, ripetuti poi in diverse occasioni. Assicuriamo comunque il servizio tramite il sito internet, la mail e i social, ma ovviamente non va bene così".

La Camera ha richiamato più volte il gestore, che è stato scelto obbligatoriamente mediante affidamento Consip. Il gestore ha già versato delle penali per i problemi pregressi "ma - spiegano i vertici della Cciaa – è chiaro che questo non compensa il disservizio che poi risulta nostro, anche se non ne abbiamo responsabilità". I referenti del gestore sono stati chiamati anche a un incontro con la dirigenza camerale, che è impegnata a risolvere una volta per tutte la questione, prima possibile.