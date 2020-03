Cciaa, in ufficio solo su appuntamento

Alla luce delle più recenti disposizioni del Governo in seguito all’emergenza Coronavirus, per la sicurezza degli utenti e del personale, anche gli uffici della Camera di Commercio di Pordenone-Udine restano chiusi al pubblico, a eccezione dei servizi pubblici essenziali, accessibili comunque solo su appuntamento e nelle giornate di martedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

I servizi essenziali comprendono il rilascio di certificati e visure registro delle imprese (possibili anche online da remoto), la vidimazione dei formulari rifiuti e registri carico-scarico (per appuntamenti: Udine 0432.273213 - registro.imprese@ud.camcom.it e Pordenone 0434.381264 - registro.imprese@pn.camcom.it), nonché i Certificati commercio estero come Certificati d'origine, se ancora non si accede alla modalità “stampa in azienda”, visti per l’estero, carnet (appuntamenti: Udine 0432.273502 - commercioestero@ud.camcom.it e Pordenone 0434.381238 - estero@pn.camcom.it). Si può inoltre contattare l’ufficio Brevetti (per appuntamenti: Udine 0432.273560 - brevetti@ud.camcom.it e Pordenone 0434.381247 - regolazione.mercato@pn.camcom.it), nonché chiedere il rilascio di carte tachigrafiche (appuntamenti: Udine 0432.273529 - tachigrafo.card@ud.camcom.it e Pordenone 0434.381247 - regolazione.mercato@pn.camcom.it). Infine, per la cancellazione protesti, appuntamenti a Udine tramite 0432.273204 - protesti@ud.camcom.it e a Pordenone attraverso 0434.381247 - regolazione.mercato@pn.camcom.it.

La sede di Tolmezzo resterà chiusa. Per informazioni cciaapnud.tolmezzo@pnud.camcom.it.

Il Call Center Registro Imprese, al numero 848 800 410, resta attivo da lunedì a venerdì, festivi esclusi, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Il servizio è accessibile da rete fissa da tutto il territorio nazionale al costo di una telefonata a tariffa urbana Telecom.

La Camera aggiornerà queste disposizioni in conseguenza di ulteriori direttive del Governo centrale.

Gli altri uffici sono contattabili ai loro indirizzi email, come evidenziato sul siti www.pn.camcom.it e www.ud.camcom.it

Infine, fino al 3 aprile, il rilascio e il rinnovo di nuovi dispositivi di firma digitale è sospeso a eccezione dei casi di comprovata urgenza ed è sospeso anche il servizio di attivazione dell'identità digitale SPID. Per la Dichiarazione MUD è stata prorogata la scadenza al 30 giugno prossimo.