Ceccarelli, nuovo polo logistico a Pradamano

Un investimento di 500 mila euro per un nuovo polo logistico di 8.100 metri quadri coperti e completamente ristrutturati e ammodernati. Sarà inaugurato sabato 11 giugno alle 10.30 il nuovo Polo logistico di Ceccarelli Group a Pradamano (via Nazionale, 42 - SR56) che, per venire incontro a un mercato in crescita esponenziale, ha puntato a ristrutturare un immobile da anni in disuso anziché consumare suolo per realizzarne uno nuovo.

L'inaugurazione coinciderà con un evento dal titolo “Le pressioni sulla supply chain globale”, in cui analizzate le sfide strategiche create dalle grandi organizzazioni per aumentare resilienza e agilità.

Al taglio del nastro parteciperanno, oltre al presidente di Ceccarelli Group, Luca Ceccarelli, e all'amministratore delegato del Gruppo, Gabriel Fanelli, l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, e il vicegovernatore con deleghe alla Salute e Protezione Civile, Riccardo Riccardi.