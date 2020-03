Centrale di Monfalcone, si punta alla riconversione

"La riconversione ipotizzata da A2A per la centrale di Monfalcone segue la linea dettata a livello nazionale per permettere il phase out dal carbone: realizzare questo nuovo impianto permetterà, infatti, l’abbandono totale del carbone, garantendo un tipo di approvvigionamento energetico che supporterà, grazie alla flessibilità d’uso dell’impianto stesso, l’utilizzo delle fonti rinnovabili", spiega Andrea Bochicchio, Vicepresidente di Confindustria Alto Adriatico. "L’impatto della nuova centrale sul territorio di Monfalcone sarà migliorativo sotto tutti i profili e porterà all’azzeramento di alcuni tipi di emissioni (polveri, ossidi di zolfo) e alla drastica diminuzione delle restanti (ossidi di azoto, Co2)".

"La realizzazione di un impianto a turbogas, fonte indicata come alternativa al carbone dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030, è volto a tutelare l’occupazione e a migliorare l’impatto ambientale sul monfalconese, grazie a un importante investimento", prosegue Bochicchio.

"A oggi, questo intervento non ha nessuna alternativa: qualsiasi ipotesi di utilizzo autonomo della banchina, infatti, non dà garanzie rispetto agli sviluppi economici dell’area circostante la centrale, che è ben più ampia di quella impiegata oggi, o rispetto alla tutela dell’attuale occupazione. Lo sviluppo di attività portuali e retro portuali è invece perfettamente compatibile con il progetto già in autorizzazione".

"In una fase critica globale, in cui è urgente ridurre l’impatto ambientale delle attività umane e al contempo tutelare le attività economiche che si oppongono con resilienza alla crisi, è irragionevole mettere in dubbio la validità di un progetto industriale come quello di A2A, considerata, in particolare, la disponibilità dell’Azienda a investire sul territorio e a sviluppare in loco ulteriori attività che apportino indotto e occupazione, da progettare di concerto con la comunità locale", conclude Bochicchio.