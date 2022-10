Certificare la parità di genere in azienda

Dopo 25 anni di esperienza nella ricerca, formazione, progettazione e sviluppo delle pari opportunità, e grazie alla profonda conoscenza del tessuto socioeconomico del Friuli Venezia Giulia, Ires Fvg e Cramars uniscono le forze per supportare le imprese locali nel percorso di certificazione previsto dalla UNI/PdR 125:2022.

Infatti, con la Legge n. 162/2021 e il Pnrr, è stato istituito il sistema di certificazione della parità di genere che permetterà alle imprese di vedere riconosciuto il proprio impegno nella gestione inclusiva delle risorse umane e nella valorizzazione delle differenze in azienda.

Giovedì 20 ottobre, a partire dalle 17.30, è in programma un evento informativo online. Dopo l'introduzione di Chiara Cristini, referente pari opportunità di Ires Fvg, sulle motivazioni che hanno portato alla certificazione di genere, il contributo tecnico di due esperte di sistemi di certificazione, Marina Bernardinis di Quasar Srl e Federica Sgherri di DNV Business Assurance, per poi concludere con Stefania Marcoccio, presidente di Cramars, con una riflessione sul ruolo della formazione in azienda.

Al termine dell'incontro verrà anche presentato il percorso di accompagnamento verso la certificazione pensato e promosso insieme da Ires Fvg e Cramars.

Per motivi organizzativi, è richiesta l'iscrizione all'evento. Maggiori informazioni e il programma completo dell'iniziativa sono disponibili sui siti web www.iresfvg.org e www.coopcramars.it.