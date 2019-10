Cgil, Cisl e Uil al Forum di Assago

Almeno 400 persone del Fvg tra delegati, lavoratori e pensionati hanno preso parte oggi al Forum di Assago a Milano alla manifestazione nazionale indetta dalle segreterie di Cgil, Cisl e Uil con lo slogan 'Dalle parole ai fatti'. Lavoro, ambiente, giovani, fisco e pensioni sono le tematiche sulle quali si sono soffermati i rappresentanti sindacali davanti a una platea di almeno 12 mila delegati, con l’obiettivo di sostenere con il nuovo Governo la piattaforma unitaria definita lo scorso gennaio e sostenuta con la manifestazione nazionale del 9 febbraio.

"Anche se il Governo è cambiato" afferma la segretaria della Cisl di Udine Renata Della Ricca, "la piattaforma rimane quella che avevamo già presentato al premier Conte, perché i bisogni degli italiani non sono cambiati. Chiediamo infrastrutture per la crescita economica, investimenti per le energie rinnovabili, rispetto dell’ambiente, un fisco più equo, la riduzione delle tassazioni in busta paga, la rivalutazione delle pensioni ferme da anni e il rinnovo dei contratti e della pubblica amministrazione”.

I sindacati chiedono al Governo che pare abbia riaperto un dialogo con le parti sociali di passare dalle parole ai fatti. In Fvg i pensionati di Cgil, Cisl e Uil si stanno organizzando per una grande manifestazione nazionale prevista per metà novembre a Roma.