Cgn aderisce a Solidarietà Digitale

Di fronte all’emergenza che sta attraversando il nostro Paese, il Gruppo Servizi Cgn, da sempre al fianco di commercialisti e consulenti del lavoro, ha deciso di partecipare alla campagna lanciata dal Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione intitolata “Solidarietà Digitale”. L’iniziativa, che si estende a tutto il territorio nazionale, prevede l’offerta gratuita del software Contabilità Cgn per la gestione degli adempimenti contabili e fiscali e del servizio che permette ai professionisti di esternalizzare a Cgn le pratiche di cui non riescono a farsi carico (Service Pratiche Cgn).

La partecipazione a Solidarietà Digitale si inserisce nel più ampio progetto #CGNnonsiferma, nato proprio dalla decisione di agire con assoluta responsabilità verso tutte le Persone del Gruppo (Collaboratori e Professionisti Associati) di fronte alle restrizioni imposte per arginare la diffusione del Coronavirus. "La nostra responsabilità come azienda ci impone due obiettivi paralleli: tutelare la salute umana e garantire la continuità dei servizi offerti, permettendo a tutti noi di lavorare con serenità ed efficacia", precisa Valeria Broggian, Presidente di Gruppo Servizi Cgn. "Al fine di garantire entrambi gli obiettivi, i nostri collaboratori, da inizio emergenza, hanno continuato a lavorare in modalità smart working permettendo quindi anche a tutti i nostri professionisti Associati di poter fruire dei nostri servizi e della nostra consulenza e di poterli, a loro volta, garantire ai loro clienti".

Il concetto di Studio Digitale che il Gruppo Servizi Cgn promuove da tempo diventa oggi l’unica modalità possibile per garantire la continuità di servizio da parte dei professionisti del settore fiscale e giuslavoristico. Proprio per questo, la fruizione gratuita fino al 31 dicembre 2020 di un software che nasce 100% online, come Contabilità Cgn, è una soluzione utile per i professionisti in questo momento di mobilità ristretta.

Similmente, se diventa complicato mantenere i livelli standard di produttività negli studi, i professionisti potranno anche esternalizzare una pratica gratuita al Service Pratiche Cgn. Tra le pratiche che si possono delegare ci sono ad esempio quelle relative alla Comunicazione Unica, al Deposito Bilancio d’esercizio, all’invio telematico di un dichiarativo (es. Redditi PF) o alle Successioni. Per approfittare di questa iniziativa, alla quale si può aderire fino al 30 aprile, i professionisti devono essere Associati a Cgn, status che si può ottenere gratuitamente sottoscrivendo un form nel sito web del Gruppo Servizi Cgn (www.cgn.it).

Sempre dal sito sono visibili anche gli altri servizi che, da sempre, vengono erogati gratuitamente agli Associati Cgn: tra gli altri tutti i software CAF (730, ISEE, RED) accessibili senza costi, così come l’assistenza e la consulenza telefoniche e telematiche che sono il fiore all’occhiello del Gruppo. Inoltre la scuola di formazione Unoformat (società del Gruppo CGN) che ogni anno organizza in tutta Italia centinaia di corsi accreditati e gratuiti per commercialisti e consulenti del lavoro, ha convertito i suoi eventi in formazione e-learning garantendo ai professionisti anche continuità formativa. Tra le tematiche trattate dai numerosi approfondimenti video e dirette, per la maggior parte gratuiti, vi sono sia quelle legate alla campagna 730 che alle novità introdotte dai vari provvedimenti e decreti legati all’emergenza ( “Cura Italia” e “Liquidità” tra gli altri).

"Cogliamo il buono e ciò che di positivo sta portando questa terribile situazione e credo che, quando ci guarderemo indietro e l’emergenza sarà passata, potremo accorgerci che anche nelle nostre aziende e nei nostri studi qualcosa è cambiato, in meglio" conclude Valeria Broggian.