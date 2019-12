Chiandussi e Botti nell’Anap nazionale

Significativa presenza del Friuli Venezia Giulia nella Giunta esecutiva nazionale dell’Anap, l’Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato. L’assemblea riunitasi a Roma, insieme al nuovo presidente Giudo Celaschi, ha, infatti, designato il presidente dell’Anap Fvg Pierino Chiandussi e l’ex presidente regionale, cavalier Pietro Botti, componenti della nuova Giunta.

"Avanti tutta con spirito di squadra", ha affermato il neo presidente Celaschi, in piena sintonia con gli esponenti regionali della nuova governance. "La trasmissione del saper fare, la continuità dell’esperienza artigiana che si tramanda tra generazioni sono un bene prezioso che va difeso perché costituisce le fondamenta del nostro sistema produttivo", evidenziano Chiandussi e Botti, ora impegnati anche a livello nazionale affinché "l’Anap, quale componente del sistema Confartigianato, continui a lavorare per diffondere questi valori, per qualificare l’offerta dei servizi e per accrescere la propria rappresentatività".

In particolare, il Presidente Chiandussi nel suo intervento ha evidenziato l’esigenza che i nuovi dirigenti si impegnino in tutti i territori a intensificare l’azione sindacale dell’Anap in difesa degli interessi economici, sanitarie ed assistenziali dei pensionati e degli anziani in generale.