Chiede i danni all'azienda, il Tribunale dà ragione ad Ambiente e Servizi

Ambiente Servizi pone l’attenzione su una recente sentenza del Tribunale di Pordenone, relativa a una causa promossa da un lavoratore per ottenere il riconoscimento della malattia professionale dei presunti danni subiti derivati da attività di movimentazione manuale dei carichi.

Il Tribunale di Pordenone ha respinto le richieste formulate dal dipendente sottolineando che: “Non si rilevano inadempienze da parte di Ambiente Servizi Spa” riguardo agli obblighi datoriali sulla sicurezza; inoltre “la sezione del DVR esaminata risulta tecnicamente adeguata, con puntuale rendicontazione della entità di esposizione alla movimentazione manuale dei carichi in funzione della tipologia del servizio”, dando piena ragione all’operato del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale.

Ambiente Servizi, che è stata assistita nella causa dall’avvocato Romeo Bianchin del Foro di Pordenone, come sottolinea il Presidente di Ambiente Servizi Isaia Gasparotto, "trova risposta a quanto effettuato in questi anni dal Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, ultima ma non poco significativa nel 2020, per la gestione dell’emergenza Covid 19".

Il Presidente ricorda le più significative iniziative sulla sicurezza: "L’azienda ha investito circa 20 milioni di euro per l’acquisto dei nuovi mezzi di raccolta a biometano con piano di carico ribassato e cabina di guida con accesso a livello di marciapiede e per nuovi mezzi a caricamento laterale automatici, con ciò, risultando tra le prime a livello nazionale a programmare la conversione dell’intera flotta mezzi nell’ottica dell’economia circolare. Queste iniziative, assieme a interventi inerenti la gestione operativa, rispondono adeguatamente alla riduzione dei carichi di lavoro dei lavoratori, rendendo più efficiente il servizio alla cittadinanza".

"Tali scelte, da un monitoraggio su 31 aziende italiane del settore ambientale, in un recente studio di Utilitalia svolto in collaborazione con l’Università di Roma Tor Vergata 'Raccolta di rifiuti urbani e assimilati: valutazioni delle eventuali patologie sui lavoratori derivanti dalle diverse modalità esecutive conseguenti impatti economici e organizzativi sulle aziende di igiene ambientale', confermano che le soluzioni adottate dalla nostra azienda risultano tra le migliori esistenti a livello nazionale", continua Gasparotto.

Oltre a ciò, il Presidente segnala "l’impegno dell’Azienda, attiva sempre e senza interruzioni anche in questo momento difficile, che ha investito circa 200.000 euro, per l’emergenza Covid 19, per quanto necessario alla prevenzione e sicurezza degli operatori, garantendo finora nessun contagio aziendale".