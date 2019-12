Chimici, siglato l'accordo territoriale

Involuzioni, assestamenti ed evoluzioni dei mercati determinatesi per effetto della lunga crisi e della successiva ripresa, hanno imposto alle imprese processi di ristrutturazione e ripensamento interni tesi perlopiù al consolidamento produttivo, all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità ambientale. In parallelo le aziende hanno introdotto significative modifiche nell’organizzazione del lavoro agendo sulle turnazioni e sull’orario; un contesto in cui ha acquisito sempre maggior rilevanza il coinvolgimento dei lavoratori nei processi di miglioramento organizzativo e produttivo tanto quanto la necessità di conciliare le esigenze di vita e di lavoro delle persone.

Uno status di cui è stato protagonista il settore del vetro cavo, presente in particolar modo nella zona del Sanvitese con l’industria del refrattario, specializzata nella costruzione di forni speciali per l’industria del vetro cavo che, proprio per effetto degli sviluppi registrati da quest’ultima, ha fatto registrare un ragguardevole sviluppo e un andamento positivo. Il settore della gomma plastica, che nel territorio è strettamente collegato alla fornitura per l’industria dell’elettrodomestico, nello scorso triennio ha portato a termine, coerentemente con le ristrutturazioni effettuate dalle grandi imprese appartenenti al comparto cliente, una serie di interventi tesi alla razionalizzazione e all’efficienza dei processi che ha ridato competitività al settore.

Alla luce di ciò Unindustria Pordenone con il Presidente, Michelangelo Agrusti e il Direttore Operativo, Giuseppe Del Col, e i sindacati di categoria - Filctem Cgil con Gianluca Pitton, Femca Cisl con Franco Rizzo e Uiltec Uil con Mauro Antonino - hanno ritenuto opportuno ripristinare e rafforzare, nell’ambito delle relazioni industriali, la consolidata tradizione di contrattazione territoriale, che già nel 2011 ha visto la nascita delle Commissioni territoriali paritetiche (Compart) per la promozione della contrattazione decentrata.

Obiettivo dell’accordo, che interesserà circa 4 mila occupati in un centinaio di aziende, come ha avuto modo di dettagliare Del Col, è quello di "coinvolgere direttamente e attivamente i lavoratori nei processi d'innovazione e di miglioramento delle performance aziendali, con incrementi di efficienza e produttività e migliorare la qualità della vita e del lavoro. Saranno costruiti alcuni percorsi sperimentali, tesi a favorire l’ingresso della rappresentanza dei lavoratori, con compiti consultivi, negli organi delle società".

Agrusti, che ha definito questa giornata come molto importante nelle relazioni sindacali, ha auspicato "che l’accordo possa essere eletto a sistema attraverso un patto con le confederazioni provinciali anche se, obiettivamente, dovrebbe trovare estensione all’intero Friuli Venezia Giulia stante il tasso di innovazione che contiene. Abbiamo ritenuto opportuno che in un territorio come il nostro, a vocazione altamente manifatturiera si dovesse dare seguito al Patto per la fabbrica di cui tanto si parla".

Le Commissioni paritetiche aziendali costituite avranno la finalità di analisi, valutazione, proposta e verifica di “Piani di innovazione” che possano prevedere la proposta di attività tese a favorire la partecipazione dei lavoratori e di interventi organizzativi collegati. Nella costituzione saranno privilegiati i seguenti temi: digitalizzazione, innovazione organizzativa e di processo, introduzione dei sistemi Lean, sostenibilità ambientale, conciliazione vita lavoro, formazione/riqualificazione e Welfare.

Le Commissioni potranno attivare collaborazioni con enti specializzati, ad esempio come quelli con i quali è in corso una comprovata collaborazione: Lean Experience Factory di San Vito Al Tagliamento e UNIS&F di Treviso Pordenone. Compart, infine, oltre a monitorare le esperienze di welfare aziendale nel territorio, assumerà iniziative per l’ampliamento dell’uso di tali strumenti e per una finalizzazione degli stessi alla previdenza complementare e a sostegno delle famiglie.

Rizzo della Femca-Cisl ha parlato di accordo di portata storica che poteva essere realizzato solo a Pordenone grazie anche, ha aggiunto, alla lungimiranza del Presidente di Unindustria. Un patto, ha detto ancora il sindacalista, che modifica radicalmente il volto delle relazioni industriali rendendole più moderne perché consentono a tutti di uscire da quegli schemi contrattuali che sono tipici del Novecento industriale.

Il salto di qualità, secondo Rizzo, deriva dal fatto che si spinge verso la partecipazione, la persona diventa elemento della centralità. Per Antonino di Uiltec si collabora per migliorare la produttività in azienda, se va bene tutto, se tutti sono partecipi, la qualità del lavoro e della vita si innalza indistintamente. Pitton della Filctem ha sottolineato il riconoscimento del ruolo delle maestranze all’interno del percorso produttivo e decisionale aggiungendo che se adesso le imprese di questo comparto prosperano, è perché gli addetti hanno sempre fatto magistralmente il loro dovere; sempre secondo Pitton quest’accordo avvicina la qualità delle relazioni sindacali a quelle del Nord Europa ed è un segnale, in provincia e regione, a quegli ambiti in cui le relazioni sono meno evolute.