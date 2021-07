Chiudono altri due sportelli in Carnia, sos Cisl Alto Friuli

La chiusura di altri due sportelli bancari in Carnia fa scattare l’allarme della Cisl dell’Alto Friuli, preoccupata da quella che ormai è una tendenza di sistema, strutturale, ovvero il progressivo svuotamento delle comunità più periferiche della montagna – in Carnia, ma anche in Valcanale e Canal del Ferro come pure nell’alto tarcentino – dovuto anche alla scomparsa inesorabile di servizi pubblici e privati di natura essenziale. Vale a dire, sportelli bancari ma anche postali (ridottisi di ben oltre il 20% solo negli ultimi 10 anni), scuole chiuse o accorpate, tribunale, uffici previdenziali e tributari.

Siamo di fronte – si legge in una nota del Sindacato cislino – di un danno doppio, se si pensa che queste comunità vivono già fenomeni di migrazione e spopolamento che coinvolgono soprattutto i più giovani che si spostano nelle città, oltre che una marcata denatalità, con un conseguente significativo innalzamento dell’età media.

“In questo modo – commenta il segretario dei pensionati della Cisl Alto Friuli, Antonino Nascimbeni - gli anziani che rimangono sul territorio avranno sempre maggiori difficoltà ad accedere alle prestazioni di base di cui hanno necessità, è un tema sostanziale di diritto delle persone a rimanere nelle comunità in cui hanno sempre vissuto e che hanno fattivamente contribuito a costruire negli anni di lavoro ed anche dopo”.

“E un simile scenario non aiuta certo nemmeno a mantenere sul territorio i più giovani che hanno certamente il problema del lavoro ma non solamente quello: alcune aziende stanno cercando personale, ma se comunque i nostri ragazzi non le scelgono è perché manca tutto il resto, sia i servizi essenziali che quelli dedicati allo svago ed al tempo libero” è la posizione di Tommaso Billiani, referente della Cisl Alto Friuli per il territorio del gemonese, tarcentino e tarvisiano e delegato per i giovani e il mercato del lavoro “Un tema che sarà anche al centro di un’iniziativa che verrà organizzata il prossimo settembre in occasione del 40° anniversario dalla fondazione della Cisl Af”.

“La Carnia e tutto il territorio dell’Alto Friuli hanno l’occasione di ripensarsi e rilanciarsi anche in forza delle risorse derivanti dal PNRR; credo che uno sforzo congiunto di tutti – politica, territorio e corpi intermedi – sia indispensabile per fare le scelte più opportune. Dobbiamo tener presente e rivendicare con forza che senza i servizi essenziali il territorio non riparte e non attrae nuovi abitanti e non inverte la tendenza alla denatalità” conclude Fabiano Venuti, referente Cisl per la Carnia.