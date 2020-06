Cia, iniziato il pagamento degli arretrati

Da tre mesi si trovavano senza stipendio. Per questo motivo, una trentina di dipendenti della Confederazione Italiana Agricoltori del Fvg, in forti difficoltà economiche a causa delle mancate mensilità di marzo, aprile e maggio, si sono rivolti allo studio Tutino di Udine per informare l'Inps e l'Ispettorato del lavoro dei mancati emolumenti. Come ci ha riferito il direttore del Cia, Luca Bulfone, dall'inizio dell'emergenza, la Confederazione si è trovata in crisi finanziaria a causa delle mancate riscossioni dei servizi (bilanci, dichiarazioni, successioni, buste paga, consulenze) che l'organizzazione ha sempre continuato a erogare ai clienti, nonostante la pandemia e il lockdown.

Una situazione di sofferenza che oggi ha visto una svolta, con il pagamento dell'agognata mensilità di marzo. “Finalmente, dopo mesi di attesa, abbiamo iniziamo a incassare le prime fatture", ci ha spiegato Bulfone. "Per questo motivo in giornata abbiamo provveduto a liquidare la prima mensilità che avevamo in arretrato. Durante tutta la fase uno - ricorda il direttore - , la Confederazione non ha fatto richiesta di cassa integrazione, se non in piccolissima parte, continuando a lavorare in smart working e a fornire servizi. Una scelta adottata proprio per garantire le prestazioni ai nostri clienti. Nonostante le forti difficoltà - conclude Bulfone -, speriamo quanto prima di riuscire a saldare quanto dovuto ai nostri dipendenti, ai quali chiedo solo un altro po' di pazienza e comprensione”.