Cigierre entra nella rete Payback

Payback, la piattaforma di Marketing ed Engagement Multipartner, continua a rafforzare la sua presenza nel settore della ristorazione annunciando la nuova partnership con Cigierre - Compagnia Generale Ristorazione SpA che entra nella coalizione a partire da questo mese.

Payback continua ad ampliare il network nel settore food con l'ingresso di Cigierre che rappresenta un punto di riferimento italiano nello sviluppo e nella gestione di ristoranti tematici e del casual dining e che conta tra le sue insegne format di successo come Old Wild West, America Graffiti, Wiener Haus, Shi’s, Pizzikotto e Temakinho.

Il settore della ristorazione, che si sta ora risollevando dopo aver vissuto momenti di grande difficoltà a causa della pandemia, rappresenta una industry chiave per Payback, considerata ad alta frequenza e attrattività. I clienti Payback potranno accumulare 1 punto per ogni euro speso nei quasi 400 ristoranti del territorio nazionale appartenenti a Cigierre e ottenere sconti dedicati al circuito Payback.

Grazie alla partnership, Payback e Cigierre costruiranno nuove offerte e contenuti personalizzati per poter moltiplicare i vantaggi dei consumatori e offrire loro l'opportunità di accumulare punti e vantaggi da convertire poi in coupon, buoni sconti e regali.

Luca Leoni, ceo Payback Italia, ha commentato: “Siamo orgogliosi di annunciare questa nuova partnership strategica con uno dei gruppi italiani più di successo nella ristorazione, proprietario di diversi format famosi come Old Wild West e Temakinho. I clienti Payback in tutta Italia potranno ora ottenere vantaggi e premiarsi anche grazie ai loro momenti a tavola presso i ristoranti del Gruppo Cigierre. Vogliamo infatti lavorare insieme per costruire un’esperienza sempre più integrata che consenta ai consumatori di ottenere contenuti personalizzati anche attraverso i canali digitali in un settore tradizionale come quello della ristorazione”.

“Da sempre per noi è fondamentale l'ascolto dei clienti, al centro delle nostre scelte di business. Ancor di più in questo momento vogliamo offrire loro vantaggi e premi che possano essere di incentivo a concedersi un momento di svago fuori casa. Inoltre, l'importante partnership con Payback si inserisce nel percorso che abbiamo intrapreso di innovazione e digitalizzazione dell’esperienza nei quasi 400 locali dei nostri format per cogliere l'opportunità di arricchire e diversificare la proposta di contenuti e offerte sempre più personalizzate, come importante leva di vicinanza ai nostri clienti” ha invece dichiarato Marco Di Giusto, Fondatore e Amministratore Delegato di Cigierre - Compagnia Generale Ristorazione SpA.