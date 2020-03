Cimice asiatica, battaglia vinta

"Il riconoscimento di una lunga battaglia, che ci ha visti sostenuti, nella manifestazione di Verona, anche dal ministro Bellanova, dai governatori, dagli assessori regionali". Michele Pavan, presidente regionale della Coldiretti Fvg, commenta con soddisfazione la dichiarazione da parte del ministero delle Politiche agricole dello stato di calamità a seguito dell'infestazione di cimice asiatica che ha colpito i territori del Friuli Venezia Giulia, della Lombardia e dell’Emilia Romagna. A queste prime tre regioni è stato appunto riconosciuto lo stato di calamità. Il Mipaaf sta procedendo con le relative istruttorie.

"È un periodo difficile – sottolinea Pavan –. Anche il mondo dell’agricoltura sta subendo pesanti conseguenze dalla diffusione su scala globale del coronavirus. Importante che, su un altro fronte, il governo abbia dimostrato consapevolezza di un fenomeno che ha arrecato danni, nella sola ultima annata, pari a più di 740 milioni di euro nei territori colpiti".

A questo punto, prosegue Pavan ricordando la collaborazione con l'assessorato Zannier in Regione, "è necessario che si apra un confronto in sede Ue per aumentare le risorse stanziate, 80 milioni, destinate all’indennizzo delle imprese". Secondo Coldiretti, si devono inoltre accelerare le procedure per l’autorizzazione dei lanci del nemico della cimice, la vespa samurai, un piccolo imenottero di 1,5 mm capace di parassitizzare le uova della cimice, limitandone lo sviluppo.