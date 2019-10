Cimice asiatica: si intravvede una soluzione

L’invasione della cimice asiatica è un flagello per l’agricoltura friulana che non sarà risolvibile nel breve tempo, ma nella cui lotta si vedono i primi segnali positivi. Lo ha detto l’assessore regionale Stefano Zannier intervenendo all’incontro di fine raccolto delle mele che l’azienda Pomis di Chiasiellis ha organizzato assieme a partner, clienti, fornitori e tecnici del settore.

Le prove di utilizzo di specie antagoniste alla cimice, come la vespa samurai, sta portando risultati – ha continuato Zannier – e in questo anche l’agenzia Ersa è in prima linea. Però dobbiamo sapere che ci vorranno anni e che gli sforzi non porteranno a una sua eradicazione totale, ma almeno a un equilibrio per consentire alle colture di ridare reddito agli agricoltori. Nel mentre la Regione – ha rassicurato l’assessore – intende trovare gli strumenti adeguati per sostenere le aziende a superare questa delicata fase.

Durante la serata, animata anche dallo showcooking dei due celebri chef friulani Paolo Zoppolatti e Daniele Cortiula, il titolare di Pomis Peter Larcher ha presentato l’ultima novità in campo di mele e suoi trasformati: la Newpom, ovvero una birra alla mela realizzata assieme al birrificio Garlati Costa.