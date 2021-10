Cimolai a Expo Dubai 2020

Cimolai Spa protagonista di Expo Dubai 2020. Alla cerimonia inaugurale dell’Esposizione Universale, che ha preso il via oggi e vedrà coinvolti 192 Paesi espositori di tutto il mondo fino al 31 marzo 2022, ha partecipato anche il Presidente Luigi Cimolai.

Per Expo Dubai, Cimolai ha realizzato con Rimond la mega cupola dell’Al Wasl Plaza, la piazza del complesso centrale dell’evento, principale centro di aggregazione per i visitatori. Il progetto, disegnato dagli architetti Adrian Smith e Gordon Gill, si estende su 130 metri dell’area centrale del Plaza, e raggiunge un’altezza massima di 67 metri e un peso di 2.500 tonnellate. La struttura avveniristica è costituita da tubi in acciaio organizzati in un motivo di anelli interconnessi tra di loro per ottenere la forma di una cupola.

L’iconicità dell’opera, elevata a simbolo dell’intera Esposizione Universale, conferma la leadership internazionale di Cimolai nella realizzazione di strutture complesse in acciaio.