Cimolai cerca personale

Cimolai, leader internazionale nella progettazione, fornitura e montaggio di strutture complesse in acciaio, avvia con la Regione Friuli Venezia Giulia un percorso formativo rivolto a nuove figure, preferibilmente giovani, finalizzato all’inserimento lavorativo in azienda di manutentori elettromeccanici, saldatori, montatori e disegnatori 3D.

Per presentare le caratteristiche dei profili ricercati e delle opportunità occupazionali e formative offerte da Cimolai i Servizi regionali per il lavoro della Regione organizzano un evento online mercoledì 28 luglio alle 16.

All’appuntamento parteciperanno Anna D’Angelo, Direttore Servizio interventi per i lavoratori e le imprese della Regione, Paola Riva HR Manager Cimolai SpA, Roberta Botti, Referente Selezione, Valutazione & Formazione/HR Cimolai SpA, Daniela Bortoluzzi, Coordinatore Filiera Politiche Attive IAL FVG, Chiara De Bianchi, Servizio interventi per i lavoratori e le imprese Preselezione HUB Pordenonese Regione. L’evento sarà moderato da Gianni Fratte, Servizio interventi per i lavoratori e le imprese Responsabile Servizi alle imprese Regione.

L’iniziativa ha ricevuto il plauso di Alessia Rosolen, Assessore regionale al Lavoro: “Siamo lieti di poter proporre ai cittadini opportunità occupazionali concrete come quelle offerte da Cimolai SpA, azienda che rappresenta, per storia e prospettive di crescita, un’eccellenza imprenditoriale del nostro territorio”.

Per partecipare bisogna iscriversi a questo link