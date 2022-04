Cimolai completa il 'carico' di Mar 173

Cimolai ha completato questa mattina il load out del Mar 173, il manufatto composto da scafo e sovrastruttura in acciaio della Seabourn Pursuit, la seconda nave da crociera “expedition” ultra lusso firmata da Mariotti.

La complessa operazione, consistita nel caricamento del manufatto di 29 metri di altezza, 170 metri di lunghezza e pesante 8.266 tonnellate sulla barge Arcalupa, è stata realizzata in circa 12 ore nei cantieri Cimar di San Giorgio di Nogaro, l’infrastruttura ormai consolidata di Mariotti e Cimolai.

A metà mese MAR 173 sarà trasportato a bordo di Arcalupa nel Porto di Trieste dove verrà varato, prima di partire alla volta di Genova.

L'azienda

Protagonista da oltre 70 anni nella progettazione e realizzazione di strutture complesse in acciaio, la Cimolai S.p.A., di proprietà dell’Ing. Luigi Cimolai, ha attualmente un giro d’affari che si attesta intorno ai 500 milioni di euro e impiega oltre 3000 lavoratori, di cui 1500 diretti, in progetti iconici in tutto il mondo (Europa, Stati Uniti, Canada, America Latina, Medio Oriente e Africa). Tra questi spicca il telescopio più grande del pianeta, l’ELT (Extremely Large Telescope), con uno specchio primario di 39 metri di diametro, che avrà sede nel deserto dell’Atacama in Cile. Altri progetti di Cimolai dalla grande riconoscibilità internazionale sono: la cupola dell’Al Wasl per l’EXPO 2020 di Dubai, lo stadio di Al Bayt in Qatar per i prossimi mondiali di calcio, le paratoie per il nuovo canale di Panama, la stazione della metropolitana “Oculus” di Calatrava a Ground Zero a New York, la complessa struttura a nido d’ape Vessel e il centro culturale The Shed entrambi sempre a Manhattan. In Italia, tra le altre opere, Cimolai ha costruito il nuovo Terminal dell’Aeroporto di Fiumicino a Roma e la stazione ferroviaria AV di Reggio Emilia. Infine, l’azienda ha coltivato un legame solido con il mercato della cantieristica navale, realizzando la carpenteria di navi quali la Seabourn Odyssey, Sojourn e Quest già completate tra il 2008 e il 2010. Negli ultimi due anni sono state realizzate la barge Arcalupa con una capacità di carico di 14000 tonnellate, il traghetto RO-RO Iginia e la nave da crociera extra lusso Seabourn Venture, gemella della Pursuit che è attualmente in fase di completamento nello stabilimento Cimolai a San Giorgio di Nogaro.